Temps forts et résultats de l’UFC 268 : Usman – Covington et Namajunas – Zhang

Lorsque l’UFC visite le Madison Square Garden, ils essaient de le faire avec un spectacle de classe. Ce samedi n’était pas différent et les fans en ont profité. Lisez la chronique de l’UFC 268.

Résultats UFC 268 : Usman contre Covington et Namajunas contre Zhang

Résultats de la carte principale UFC 268

Kamaru Usman reste le champion des poids welters de l’UFC en battant Colby Covington par décision unanime (48-47, 48-47 et 49-46): Encore une fois, Covington a mis Usman en difficulté, qui après avoir dominé les deux premiers tours s’est compliqué dans les tours de championnat. Covington a croisé plusieurs mains sur lui, s’est enhardi et l’a payé dans le premier et aussi dans le dernier. Le candidat a manqué de temps, qui a cédé les deux premiers tours.

Rose Namajunas a conservé le titre UFC Strawweight Championship en battant Weili Zhang par décision partagée (49-46, 48-47 et 47-48).: Combat très égal et serré dans lequel pratiquement les deux combattants ont tracé la stratégie. Ils se sont tous les deux fortement connectés, ils ont cherché la soumission … tout a été résolu lors du dernier tour, au cours duquel Rose a mené le combat au sol et a commandé.

Marlon Vera a éliminé Frankie Edgar au troisième round : le grand combat de Chito Vera dans lequel il est passé du moins au plus. Il a perdu le premier tour, au deuxième il a trouvé son trou et au troisième, après s’être défendu d’un renversement, il a décoché un énorme coup de pied à la mâchoire à Edgar qui a déconnecté l’Américain.

Shane Burgos a battu Billy Quarantillo par décision unanime (triple 30-27): Combat avec beaucoup moins de rythme que le précédent. Burgos a toujours essayé de marquer le poids et il a réussi. Par conséquent, il dominait et bien que Quarantillo ait bien défendu, il a fini par succomber.

Justin Gaethje a gagné à l’unanimité (29-28, 29-28 et 30-27) Michael Chandler: Le combat était fou. Dès le premier instant, les deux prétendants sont sortis pour se croiser les coups. Les défenses n’avaient pas d’importance. La guerre a été formidable et l’endurance dont les deux ont fait preuve également. Gaethje a souffert dans le premier, mais a été meilleur dans les deux suivants, surtout dans le dernier où Chandler a accusé la fatigue.

Résultats préliminaires de la carte UFC 268

Alex Pereira il a éliminé Andreas Michailidis au deuxième tour.

Bobby vert battu, par KO au premier tour, Al Iaquinta.

Chris Curtis a éliminé Phil Hawes au premier tour.

Nassourdine Imavov il a battu Edmen Shahbazyan par TKO dans le deuxième.

Premiers résultats préliminaires de l’UFC 268

Ian Garry vtiré par KO au premier tour de Jordan Williams.

Chris Barnett il a éliminé Gian Villante au deuxième tour.

Dustin Jacoby a battu John Allan par décision unanime (29-28, 29-28 et 30-27).

Melsik Baghdasaryan a battu Bruno Souza par décision unanime (triple 29-28).

Ode Osbourne Il a battu CJ Vergara par décision unanime (triple 29-28).

