Temps froid au Royaume-Uni: le froid arctique apporte un gel à zéro degré avant que la neige ne frappe la Grande-Bretagne – cartes | Météo | Nouvelles

Jusqu’à présent, novembre a été principalement caractérisé par des températures douces malgré des vents extrêmes et des précipitations affectant la Grande-Bretagne. Cependant, les cartes et les graphiques prévoient des températures glaciales après le dimanche du Souvenir.

Selon WXCharts, le dimanche 14 novembre voit le mercure commencer à baisser alors que les Britanniques se préparent pour une semaine froide à venir.

Le lundi 15 novembre à midi, une grande partie de la Grande-Bretagne connaîtra des températures proches de 5 ° C (41 ° F), la température minimale suggérée étant de 0 ° C (32 ° F) pendant la nuit.

Le mercredi 17 novembre devrait être le jour le plus froid de la semaine, avec une moyenne de 1C (33,8F) dans le nord et de 4C (39,2F) dans le sud.

Jeudi 18 novembre, 2C (35,6F) à Londres à midi, avant que les températures ne recommencent à grimper vendredi.

Une bande de pluie devrait également déferler sur la Grande-Bretagne au cours de la semaine, l’Irlande du Nord et la côte nord-est de l’Écosse étant trempées à 18 heures.

Des averses pouvant atteindre 5 mm par heure se déplaceront du nord-est à minuit, la pire des averses devant traverser le Royaume-Uni mercredi à midi.

Selon les graphiques de Netweather, le mercredi 17 novembre, il y a une forte possibilité de neige en Écosse, puis le lendemain, il est probable qu’elle frappe le nord-est de l’Angleterre.

Ensuite, le risque de neige augmente dans l’est du Royaume-Uni avant que la carte du samedi 20 novembre ne suggère que la plupart du Royaume-Uni aura de très fortes chances de neige.

Les plus touchés seront l’Écosse, le nord de l’Angleterre et les Midlands.

Le Met Office a également déclaré qu’il y aurait probablement une baisse des températures au début de la semaine prochaine, puis à nouveau à la fin du mois.

Il a déclaré : « Restant changeant et automnal, en particulier vers le nord jusqu’au début de cette période, car les systèmes dépressionnaires dominent, parfois accompagnés de pluie et de vents forts.

« Ailleurs, alors que la pluie est parfois possible, des conditions plus sèches et plus lumineuses sont plus probables dans les régions du sud et du sud-est, bien que de la pluie atteindra probablement même parfois ici.

« Un début de période plutôt froid sera probablement suivi d’une brève reprise des températures, avant une nouvelle tendance probable à la baisse plus tard dans le mois.

« Plus tard dans le mois, il y aura également une probabilité croissante de conditions hivernales, principalement sur les hauteurs du nord, mais avec un léger risque de baisse des niveaux. »

Les prévisionnistes ont également prédit qu’une rafale de neige de trois jours arrivera à partir du 14 novembre et se poursuivra pendant 72 heures.

Jusqu’à 2,5 cm de neige devraient tomber par jour, Inverness devant être la première à en voir aux premières heures.

Le Met Office a déclaré dans ses prévisions à long terme qu’il y avait une probabilité accrue de « conditions hivernales » d’ici la mi-novembre.

Ils ont déclaré : « Vers la fin novembre et début décembre, il y a des signes d’une probabilité accrue de vents du nord au nord-ouest.

« Cela signifie que les températures globales sont susceptibles d’être proches ou légèrement inférieures à la moyenne, bien que certaines périodes plus douces ne puissent être exclues.

« Dans de tels modèles, les conditions les plus instables, les plus humides et les plus venteuses se trouvent souvent dans les régions du nord, tandis que les conditions les plus stables, les plus sèches et les plus lumineuses se trouvent principalement dans le sud.

« Il y a un risque légèrement plus élevé que la normale de certaines conditions hivernales, en particulier dans le nord. »

Jo Farrow, prévisionniste d’Accuweather, a déclaré que la fin de la semaine pourrait voir une apparition de brouillard.

Elle a déclaré: « Il y aura un risque de brouillard d’ici jeudi matin pour l’Angleterre et l’intérieur du Pays de Galles.

« Cela pourrait être là pour les événements du jour du Souvenir. Pour certaines parties du centre de la Grande-Bretagne, il faudra du temps pour se dégager.

« Une nouvelle dépression va bientôt arriver de l’Atlantique. Les vents du sud commencent à se lever en Irlande.

« Il fera toujours doux loin de l’Écosse et des endroits brumeux. Des averses de pluie apparaissent pour l’ouest de la Grande-Bretagne au cours de l’après-midi, puis des bandes de pluie plus abondantes poussent sur l’Irlande du Nord jeudi soir, atteignant l’ouest de l’Écosse.