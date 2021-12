Temps Manchester City contre Leeds United, TV, streaming, programmation, choix de paris pour la Premier League

C’est le prétendant au titre contre le combattant à la relégation en milieu de semaine à l’Etihad alors que Manchester City (1er, 38 points) cherche sa septième victoire consécutive en championnat lorsqu’il accueille Leeds United.

Les leaders actuels de la Premier League ont été forts à domicile cette saison, gardant deux fois plus de draps propres qu’ils ont de buts encaissés, avec six adversaires blanchis à seulement trois buts autorisés alors que nous approchons de la saison des fêtes.

Juste un point au-dessus de Liverpool en haut du classement, le champion en titre Man City a une bonne occasion d’étendre son avance avec trois de ses quatre prochains matches contre des équipes de la moitié inférieure. Après Leeds (15e), il affrontera Newcastle (19e) et Brentford (10e) pour boucler 2021 avec un match à domicile contre Leicester City (8e) pris en sandwich entre les deux. Liverpool a des matchs plus difficiles contre Tottenham et Chelsea au cours de cette même séquence.

Pendant ce temps, Leeds (15e, 16 points) s’est fermement retrouvé dans la bataille pour la relégation cette saison, avec l’équipe de Marcelo Bielsa à seulement cinq points au-dessus de la zone de largage avec trois victoires en championnat en 16 matches. Après avoir terminé neuvième il y a une saison, Leeds a du mal des deux côtés du ballon alors que les blessures continuent de faire des ravages. Cela n’a pas aidé leur cause à encaisser deux buts ou plus lors de trois de leurs cinq derniers matches.

Cette bataille difficile pour Leeds fait partie d’une série de rencontres brutales qui la voient affronter Chelsea, Arsenal et Liverpool en plus de la visite de Man City, avec trois de ces quatre matches sur la route. Ils sont déjà tombés face aux Bleus 3-2 samedi, concédant une paire de penaltys, dont le vainqueur à la 94e minute de Jorginho.

Comment regarder Manchester City contre Leeds

Date: Mardi 13 décembre

Temps: 15 h HE

Chaîne TV: NBCSN

Télévision en espagnol : Universo

Diffusion: fuboTV (essai gratuit de 7 jours), NBCSports.com (utilisateurs authentifiés)

Le match sera diffusé par NBCSN (anglais) et Universo (espagnol), avec les deux chaînes en streaming sur fuboTV, qui est disponible pour les nouveaux utilisateurs sur un essai gratuit de 7 jours.

Le match peut également être diffusé sur NBCSports.com pour les abonnés authentifiés du câble, du satellite ou des télécommunications.

Composition de Manchester City contre Leeds United

Pour Manchester City, João Cancelo est suspendu pour accumulation de carton jaune, donc Kyle Walker est susceptible de faire un retour immédiat après sa chute sur le banc contre les Wolves ce week-end. Phil Foden et Kévin de Bruyne tous deux sont sortis du banc lors du dernier match, mais pourraient également être impliqués dans la formation de départ.

Le retour de De Bruyne dans le XI pouvait voir Jack Grealish déposez-vous sur le banc pour vous reposer avant le tronçon chargé des vacances. Ilkay Gundogan peut également être reposé après que Pep Guardiola a confirmé qu’il souffrait de maux de dos après le match des Wolves. Bien que Ferran Torres est sorti jusqu’à la nouvelle année, cette équipe est chargée et a beaucoup de profondeur.

Onze de départ projeté de Manchester City (4-3-3, de gauche à droite): Ederson-GK — Walker, Dias, Laporte, Zinchenko — De Bruyne, Rodri, Silva — Sterling, Jesus, Mahrez

Sous-marins projetés à Manchester City : Steffen-GK, Ake, Stones, Lewis, Gundogan, Fernandinho, Palmer, Foden, Grealish

Leeds est toujours porté disparu Patrick Bamford et Kalvin Phillips en raison de problèmes aux ischio-jambiers, tandis que Rodrigue reste avec un problème de talon, un monstre brutal à trois têtes de blessures.

Robin Koch raté contre Chelsea ce week-end en raison d’une maladie, et son statut est toujours en suspens avec un revirement si rapide, tandis que Pascal Struijk s’est blessé à l’approche du match du week-end. Mateusz Klich, qui a commis la faute en concédant le penalty tardif contre Chelsea ce week-end, est la seule véritable option de banc que Bielsa doit envisager pour la rotation, sans aucun changement viable à apporter.

Onze de départ projeté de Leeds United (4-3-1-2, de gauche à droite): Meslier-GK — Firpo, Llorente, Ayling, Dallas — Harrison, Forshaw, Shackleton — Roberts — James, Raphinha

Sous-marins projetés à Leeds United : Klaesson-GK, Cresswell, McCarron, Summerville, Klich, McKinstry, Jenkins, Gelhardt, Greenwood

Cotes et pronostics Manchester City contre Leeds

Cotes gracieuseté de DraftKings

La dernière fois que Leeds a rencontré Manchester City à l’Etihad en avril, c’était une rencontre qui allait à l’encontre de toutes les tendances. City a arraché 29 tirs et accumulé 2,4 xG (selon FBref), mais n’a trouvé le fond du filet qu’une seule fois. Pendant ce temps, Leeds a pris deux tirs au total et a marqué avec les deux en route pour une surprise 2-1. Il s’agissait d’une troisième victoire consécutive pour Leeds dans ce qui serait une fin de saison fulgurante.

Ne vous attendez pas à ce que la même chose se produise ici. Avec les leaders de la ligue sous une forme étincelante et les visiteurs entrant dans l’Etihad, les chances sont déséquilibrées dans ce match pour une raison. Les deux buts de l’étourdissant d’avril sont venus de Helder Costa, qui est actuellement avec Valence, et tandis que Leeds a accroché avec Chelsea samedi, ce fut un effort épuisant. Ce serait un défi de taille de produire un effort similaire.

Prendre: Man City -1.5 (-210)

Prédiction: Manchester City 2, Leeds United 0

Moneyline : Man City -700 / Match nul +800 / Leeds United +1600

Propagé: Man City -2,5 (+115) / Leeds United +2,5 (-135)

O/U 3,5 buts totaux : Plus de -110 / Moins de -110

Les deux equipes marquent: Oui +105 / Non -135