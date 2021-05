Temps mirotique

05/03/2021 à 06:32 CEST

Après le “ bain ” subi au quatrième quart de match de l’Euroligue et l’odyssée qui a suivi au retour de Saint-Pétersbourg, Le FC Barcelone regarde les armes pour le match le plus important des cinq dernières années.

L’équipe dirigée par Sarunas Jasikevicius recevra le Zenit mardi à 21h00. dans un duel qui donnera au vainqueur un billet pour le Final Four, un rendez-vous que les Blaugrana ont manqué depuis le lointain 2014, quand ils ont perdu un 62-100 rougissant contre Madrid.

Avec le CSKA Moscou comme seule équipe qualifiée, les deux autres éliminatoires seront également annoncés mardi: Anadolu Efes-Real Madrid à 18h45 et AX Armani Olimpia Milan-Bayern Munich (20h45), dont le rival sortira en demi-finale du Barça ou du Zenit.

Plus de titres par Mirotic

En tant qu’expert dans la détection des points faibles des rivaux comme dans la minimisation de leurs vertus, le Catalan Xavi Pascual parvient à annuler l’argument principal de Barcelone dans cette série de quarts de finale: Nikola Mirotic.

Avec sa défense de changements continus et parfaitement chronométrés dans les serrures et avec des intérieurs très mobiles comme Alex Poythress ou Will Thomas, celui de Podgorica est passé pratiquement inaperçu dans les quatrièmes matchs et cela devrait changer demain. Visiblement bouleversé, “ Niko ” n’a pas été en mesure de diriger le Barça comme il l’a fait depuis sa signature à l’été 2019.

Le Barça a besoin de beaucoup plus de Mirotic

Dans le premier match (défaite au Palau 74-76), le joueur du ’33’ du Barça a marqué 10 points, mais a perdu deux balles, n’a attrapé que deux rebonds et s’est retrouvé avec une Pyrrhic +4 en 29 ‘. Dans la seconde (victoire 81-78 en prolongation), Mirotic était encore pire avec huit points (2/8 dans les buts sur le terrain) et +5 d’efficacité..

Sur les rives de la Neva, la star du Barça s’est améliorée dans la victoire au troisième match (70-78) avec 11 points, trois rebonds et +12 pour disparaître à nouveau dans la lignée de toute l’équipe lors de la défaite au quatrième par 74-61 avec sept points (2/11 dans les buts sur le terrain), six rebonds et +8. Seulement +29 en quatre matchs!

Engagement

Nikola Mirotic a donné de nombreuses preuves de son professionnalisme depuis son atterrissage aux Palaos après cinq saisons réussies en NBA, devenant l’une des signatures les plus importantes de l’histoire du basket-ball européen.

En outre, Ce n’est pas une saison facile pour lui, d’abord à cause de son positif pour Covid qui lui a fait traverser une semaine difficile, puis à cause d’un problème personnel ardu qui l’a frappé entre fin décembre et début janvier.

Mardi, il n’y aura pas de place pour le doute

| JAVI FERRÁNDIZ

Malgré tous ces regrets, l’international espagnol débutera la semaine ce lundi avec le reste de ses coéquipiers et le staff technique emmené par l’exigeant Sarunas Jasikevicius dans le but de revenir à lui-même.

Dans tous les cas, leur véritable objectif est de collaborer au mieux de leurs capacités dans la poursuite de l’objectif commun: la victoire du Barça pour obtenir le billet tant attendu pour le Final Four.