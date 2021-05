Temps plus frais pour le GP d’Espagne et risque de pluie le jour de la course · .

Le Grand Prix d’Espagne de l’année dernière s’est déroulé dans des conditions plus chaudes que d’habitude. Bien sûr, c’est parce que la course a été retardée en raison de la pandémie de son créneau habituel de mai à la mi-août, lorsqu’elle a pris la fin d’une vague de chaleur.

La visite de la F1 sur le Circuit de Catalunya pour la quatrième manche du championnat 2021 se déroule à sa période habituelle de l’année. En conséquence, la course se déroulera dans des températures considérablement plus fraîches que l’an dernier, et il y a même un risque de pluie dimanche.

Les conditions seront assez cohérentes tout au long des deux premiers jours du week-end de course, à partir de demain avec deux sessions d’une heure. Celles-ci verront les températures de l’air atteindre 23 ° C, une bonne baisse de 8 ° C par rapport au pic de vendredi de l’année dernière. Les températures de piste, qui ont culminé à 50 ° C l’année dernière, seront également un peu plus fraîches.

La séance de qualification de samedi se déroulera dans des conditions légèrement plus chaudes, le mercure atteignant le milieu des années 20. Comme vendredi, ce sera une journée largement ensoleillée, alors attendez-vous à ce que les températures de piste continuent d’augmenter.

Dimanche apportera un changement de temps, dont le timing sera crucial pour le Grand Prix, qui débutera à 15h heure locale.

Après un nouveau début de journée ensoleillé, le nuage se formera dans l’après-midi, apportant avec lui un risque modéré de pluie. Cela peut arriver trop tard pour interférer avec la course, mais c’est certainement une possibilité que les stratèges des équipes surveilleront attentivement d’ici le jour de la course. Même si la pluie n’arrive pas, les températures maximales de l’air de 23 ° C seront à nouveau bien inférieures aux 30 ° C observées dimanche dernier.

Les voitures de F1 sont particulièrement sensibles au vent sur ce circuit exposé avec de nombreux changements de direction à grande vitesse. Ce sera un 10-20 km / h assez constant pendant le week-end de course.

