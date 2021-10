Temps pour Fauci To Go ⋆ .

Anthony Fauci est le bureaucrate ultime. Il a 80 ans et travaille pour le gouvernement fédéral depuis l’administration Lyndon Johnson. Apparemment, il n’y a pas de date d’expiration pour les bureaucrates. Fauci s’est trompé si souvent et s’est contredit si souvent qu’une grande partie du public a perdu confiance en lui. Pourtant, il s’accroche à ses fonctions comme un sénateur retraité.

Hier, Hugh Hewitt a récité certaines des erreurs et contradictions de Fauci, a suggéré qu’une grande partie du public avait perdu confiance en lui et a demandé s’il y avait des circonstances dans lesquelles Fauci envisagerait de démissionner pour le bien du pays :

HEWITT : « Y a-t-il un moment où vous direz : « J’ai fait plus de mal que de bien parce que les gens ne m’écoutent plus » et vous vous écartez ?

FAUCI : « Non. Absolument, sans équivoque non. pic.twitter.com/puoKGqUV2Z

– Samuel Bravo (@bravojourno) 1er octobre 2021