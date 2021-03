Temps pour un commerce du pétrole?

Vérification de notre commerce de pétrole il y a 5 semaines… est-il temps d’en placer un autre? … Comment Louis Navellier saisit aujourd’hui l’opportunité du champ pétrolifère

Dans notre Digest du 19 février, nous avons noté que, à long terme, notre monde s’éloigne du pétrole pour se tourner vers les énergies renouvelables.

Nous avons mis en évidence une série de faits et de statistiques étayant cette conclusion, dont l’un était le projet de l’administration Biden de faire des États-Unis une économie d’énergie 100% propre avec des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Mais comme nous l’avons écrit dans ce Digest…

Il y a beaucoup de temps d’ici 2050 pour un commerce pétrolier rentable.

Nous mettons trois jeux potentiels à court terme sur votre radar… XLE, qui est le FNB Energy Select Sector SPDR Fund. Il détient des poids lourds du pétrole, notamment Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger, Occidental et Valero pour n’en nommer que quelques-uns …

Le second était Énergie Diamondback (FANG), qui est une société d’exploration énergétique basée au Texas…

Et, Exxon (XOM), la gigantesque multinationale pétrolière et gazière.

Cela fait un peu plus de cinq semaines depuis cette suggestion, alors où en sont les choses aujourd’hui?

Sur une période où le S&P n’a même pas grimpé de 1% et le Nasdaq a perdu près de 6%, XLE, FANG et XOM ont grimpé respectivement de 11%, 15% et 10%.

Ces retours reflétaient nos attentes déclarées…

XLE a permis aux investisseurs de profiter de la forte poussée du secteur pétrolier. FANG était un pari plus explosif et concentré. Les gains de XOM sont légèrement inférieurs à ceux du secteur au sens large, mais comme nous l’avons noté, cela pourrait être considéré comme un jeu de revenu (son rendement en dividendes est de 6%, étant donné que sa prochaine date ex-dividende n’est pas avant mai).

*** Alors, où en est le commerce du pétrole aujourd’hui, maintenant que l’économie mondiale est plus proche que jamais de la réouverture?

Est-il temps de doubler un pari sur le pétrole?

Pas si vite, selon l’investisseur légendaire et rédacteur en chef de Growth Investor, Louis Navellier.

Pour les lecteurs plus récents de Digest, Louis est l’un des premiers pionniers de l’utilisation d’algorithmes prédictifs pour parcourir les marchés à la recherche d’actions quantitativement fortes. Forbes l’a même nommé le «roi des Quants».

Cette approche numérique lui a permis de produire des décennies de gagnants à trois chiffres pour ses clients privés et ses abonnés. Aujourd’hui, il est l’un des analystes chevronnés les plus respectés de l’industrie.

Revenant aux commentaires du marché, voici Louis du numéro de jeudi dernier de Market 360:

… Nous sommes au milieu d’un «rallye de retour à la moyenne». C’est là que les actions qui étaient auparavant en retard deviennent soudainement leaders du marché. Dans ce cas, certains de ces leaders du marché ont été dans le secteur de l’énergie. En fait, le Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), qui suit les stocks énergétiques, est en hausse d’environ 28% depuis le début de l’année. Le Fiducie Invesco QQQ (QQQ), qui suit les actions technologiques, est en baisse d’environ 1,5% depuis le début de l’année. La montée de XLE plus haute cette année est certes impressionnante, mais la vérité est qu’elle n’est pas remplie de actions fondamentalement supérieures, c’est pourquoi je ne m’attends pas à ce que son rallye dure.

Pour comprendre pourquoi Louis ne voit pas de force fondamentale dans le domaine pétrolier, nous pouvons nous tourner vers son Portfolio Grader.

*** Le Portfolio Grader est un outil de diagnostic gratuit qui donne aux investisseurs un aperçu instantané de la solidité financière d’une action

Il évalue un titre selon les mêmes critères qui guident la stratégie exclusive de sélection de titres de Louis.

Il analyse huit facteurs fondamentaux clés:

– la croissance des ventes

– croissance de la marge opérationnelle

– croissance des bénéfices

– dynamique des bénéfices

– gains surprises

– révisions des bénéfices des analystes

– flux de trésorerie

– retour sur fonds propres

Revenons à Louis sur la façon dont certains des plus grands noms du pétrole se classent dans le Portfolio Grader:

Les cinq principaux titres de XLE sont Exxon Mobil Corp. (XOM), Chevron Corp. (CVX), ConocoPhillips (COP), Schlumberger Ltd. (SLB) et Ressources EOG, Inc. (EOG), qui sont en hausse d’environ 23% à 43% depuis le début de l’année. Encore une fois, il s’agit d’une performance impressionnante dans ce qui a été un marché particulièrement volatil ces dernières semaines. Cependant, lorsque vous branchez ces actions dans Portfolio Grader, leurs fondamentaux ne sont en fait pas très importants.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ils obtiennent tous une cote C pour leur Note totale, faisant de chaque action une «conservation». De plus, leur Grade fondamental est coté C ou D. Cela me dit que les fondamentaux de ces actions sont tout sauf supérieurs.

*** Ces notes aident à mettre en évidence la nécessité pour les investisseurs de faire la distinction entre l’élan à court terme et la force à long terme

Comme tout investisseur chevronné vous le dira, l’action d’une entreprise médiocre à mal gérée peut encore vous rapporter une tonne d’argent… pendant un certain temps.

Regardez ce qui s’est passé avec GameStop.

Plus tôt cette année, le cours de son action s’est complètement détaché des fondamentaux de sa force opérationnelle de base en tant qu’entreprise. Les investisseurs qui ont bien chronométré leur transaction ont généré des rendements massifs qui ne reflètent pas l’état des activités sous-jacentes de GME.

Ainsi, l’élan à court terme peut entraîner un cours des actions sur des périodes limitées. Mais un investissement rentable à long terme nécessite une plus grande concentration sur les fondamentaux.

Dans cet esprit, quelle est l’image fondamentale du pétrole? Pourquoi a-t-il augmenté récemment et quelles sont les perspectives à long terme?

Retour à Louis:

La vérité est que les prix du pétrole brut ont augmenté à la suite de l’annulation par l’administration Biden du pipeline Keystone ainsi que d’une interdiction de forage sur les terres fédérales. Les prix du pétrole brut bénéficient également d’une reprise économique mondiale menée par la Chine, les marchés émergents et les États-Unis Fait intéressant, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), basée à Paris, prévoit désormais que la demande de diesel et d’essence atteindra un pic en raison de la part de marché croissante des véhicules électriques (VE). L’AIE ne s’attend pas à ce que la demande de diesel et d’essence revienne aux niveaux d’avant la pandémie. L’AIE a également prévu que 60 millions de véhicules électriques seraient en circulation en 2026, contre 7,2 millions en 2019. Le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a déclaré: «Nous ne pensons pas que la consommation d’essence reviendra aux niveaux de 2019.» L’AIE a noté que la demande quotidienne d’essence avait chuté d’un record de 2,9 millions de barils en 2020, en baisse de plus de 10% par rapport à 26,6 millions de barils par jour en 2019.

Vous trouverez ci-dessous un graphique de l’Agence internationale de l’énergie, illustrant cette demande de pointe en essence.

Une note intéressante…

L’AIE et le Département américain de l’énergie (DOE) ont signalé que la demande d’essence ne diminuait pas seulement en raison de la popularité croissante des véhicules électriques. L’amélioration du rendement énergétique des voitures à essence a un impact. Le DOE indique qu’il s’attend à ce que la consommation d’essence américaine dans le secteur des transports atteigne un sommet l’année prochaine.

Au moment où nous concluons, les investisseurs peuvent toujours profiter de transactions à court terme au bon moment dans le champ pétrolifère. Mais à long terme, ne confondez pas l’élan avec les fondamentaux. Le pétrole est toujours confronté à d’énormes vents contraires à long terme.

Voici Louis pour résumer:

Avant d’investir dans les actions énergétiques, je vous exhorte à appuyer sur les freins. Oui, beaucoup ont affiché des performances spectaculaires cette année, mais les prix du pétrole brut pourraient ne pas rester élevés pour toujours, d’autant plus que la demande mondiale de pétrole brut a tendance à baisser à l’automne après avoir bondi au printemps en raison du simple fait qu’il y a plus de monde dans le Nord. Hémisphère que l’hémisphère sud. En d’autres termes, une anomalie saisonnière de la demande de pétrole brut ne doit jamais être confondue avec la force. Tenez-vous en aux actions fondamentalement supérieures.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg