Temps rapides à Ridgemont High: 10 faits impressionnants et totalement impressionnants dans les coulisses

Les temps rapides à Ridgemont High sont le résultat de l’écrivain Cameron Crowe qui a passé un an sous couverture en tant que lycéen

L’histoire de Fast Times à Ridgemont High commence en 1979 lorsque Cameron Crowe, qui écrivait pour Rolling Stone à l’époque, a publié un livre du même nom contenant des observations après avoir passé un an sous couverture en tant que lycéen. À la sortie du film en août 1982, le Washington Post a publié un long profil sur Crowe et son année en se faisant passer pour un jeune de 17 ans, même s’il avait déjà bien plus de 20 ans à l’époque.

Au cours des neuf mois, Cameron Crowe a agi comme s’il était n’importe quel élève normal, les seules personnes concernées étant le directeur de l’école secondaire Ridgemont, son professeur principal et plusieurs autres instructeurs. Quand est venu le temps d’écrire le livre, Crowe s’est écarté du récit et s’est plutôt concentré sur six personnages principaux, qui deviendraient la base des adolescents présentés dans le film trois ans plus tard.