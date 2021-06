Temps, stabilité et changement de sentiments nécessaires avant de « revenir en force »

Alors que les contrats à terme CME sont en déport et OI de retour aux niveaux de janvier, il y a encore une “bonne quantité d’argent” en marge du côté institutionnel alors que le président de la Fed, Jerome Powell, apaise les marchés en réaffirmant que le resserrement de la politique monétaire était encore loin d’être atteint. .

Après être tombé en dessous de 29 000 $, le prix du Bitcoin est repassé au-dessus de 34 000 $, ce qui représente un rebond de plus de 17%. L’ETH est également de retour au-dessus de 2 000 $ après être tombé à 1 700 $. Solana (SOL) a encore une fois mené la reprise, doublant presque son point bas.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie s’est redressée pour dépasser 1,4 billion de dollars après la chute d’hier à 1,2 billion de dollars.

Lors de cette dernière vente, seulement environ 1 milliard de dollars ont été liquidés, ce qui signifie qu’il n’y avait pas eu autant de transactions à fort effet de levier qu’il y a quelques mois lorsque le marché était euphorique.

La tendance $ BTC s’est inversée (à nouveau), laissant un piège à ours en dessous. Le graphique n’est PAS une tête et des épaules (H&S), ceux qui lancent le H&S sont soit en train de trébucher pour confirmer leur parti pris, soit de vous jouer des psyops. Un H&S a un décolleté reliant les trois sommets. Pas le cas ici. pic.twitter.com/lHn7HxmWnJ – Alex Krüger (@krugermacro) 23 juin 2021

Tout est simplement motivé par le sentiment, ce qui est actuellement une « peur extrême ». « Le marché écrasant est principalement motivé par la psychologie générale des pinceaux », a noté Eric Wall, CIO chez Arcane Assets.

“Le prix n’est qu’un reflet de *notre* état émotionnel global…”, a-t-il déclaré, ajoutant que ce que nous ressentons à propos du développement en cours est ce qui est important pour évaluer la prochaine action.

Stabilité avant le rugissement de sauvegarde

L’espace de la finance décentralisée (DeFi) est tout autant, sinon plus, affecté par la dernière faiblesse du marché. Selon le commerçant CL de eGirl capital, DeFi battu vient du fait qu’ils sont aussi des jetons sociaux et “le sentiment est évidemment mauvais en ce moment”.

DeFi est différent des autres pièces en ce sens qu’il s’agit d’une “expérience sociale beaucoup plus immersive”, telle que les gens l’utilisent pour régir le protocole et obtenir des récompenses.

« Si vous participez à la gouvernance, vous discutez inévitablement avec d’autres personnes et parce que vous êtes tous investis et que vous vous parlez, vous pouvez vous faire de nombreux amis et pendant les turbulences du marché, certains amis peuvent partir, ce qui pourrait à leur tour faire plus d’amis capitulent, etc.

Lors de la vente massive de mardi à l’échelle du marché, alors que tout était en baisse, les pièces stables ont bien fait leur travail en maintenant leur ancrage. Pendant ce temps, l’écosystème Polkadot et les pièces meme ont été le plus durement touchés.

Alors que le marché a rebondi, Roshun Patel, vice-président des prêts institutionnels chez Genesis, s’attend à ce que la reprise complète prenne du temps. Il a dit dans une interview avec Bloomberg,

«Je pense que vous allez devoir voir un peu de stabilité dans les majeures avant que tout ne revienne vraiment en force. Et cela pourrait prendre un certain temps. “Il y a encore une bonne quantité d’argent en marge du côté institutionnel à la recherche de niveaux de mieux en mieux tout le temps parce qu’ils sont moins préoccupés par le marché en ce moment où il va dans trois mois ou six mois ou plus sur le horizon pluriannuel.

Futures en rétrogradation

Avec la dernière vente massive, Bitcoin a fini par effacer tous ses gains réalisés en 2021. Les primes sur le marché à terme sont également en baisse, les contrats à terme CME étant déjà en recul alors que la demande des investisseurs institutionnels s’estompe. Nic Carter de Castle Island Ventures a déclaré :

“Contango est généralement révélateur d’une tendance haussière sur le marché, et donc dans la mesure où les participants au marché sont pessimistes, il est logique pour moi qu’il soit en panne.” “Cela pourrait signifier qu’une partie du capital vient d’être structurellement retirée du marché.”

L’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin est également revenu au même niveau qu’en janvier 2021. OI suit simplement le prix – se contractant avec le prix et se développant pendant de courtes périodes de faible volatilité.

La volatilité implicite des options Bitcoin (IV) continue quant à elle d’être comprise entre 80 et 100 % pour les contrats de différentes durées. Nous devrions le voir continuer à baisser tant que la tendance à la baisse du BTC se poursuit, mais si elle commence à augmenter, cela « pourrait être un déclencheur haussier », selon Delphi Digital.

La Fed intervient

Le marché boursier a également prolongé sa reprise par rapport aux creux de quatre semaines causés par le changement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, signalant qu’il augmenterait les taux d’intérêt à un rythme plus rapide que prévu.

Les actions mondiales, en particulier les actions technologiques, se sont réjouies tandis que le dollar est resté en retrait après que le président de la Fed, Jerome Powell, a apaisé les marchés en réaffirmant qu’un resserrement de la politique monétaire était encore loin.

L’indice du dollar a perdu un tiers de ses gains importants qui l’ont amené à atteindre un sommet de deux mois après que Powell et le président de la Fed de New York, John Williams, ont averti que la reprise économique nécessite plus de temps avant que la réduction des mesures de relance et des coûts d’emprunt plus élevés ne soient appropriés.

“Nous n’augmenterons pas les taux d’intérêt de manière préventive car nous craignons l’apparition possible d’une inflation”, a déclaré Powell mardi lors d’une audition devant le panel de la Chambre des représentants américaine. “Nous attendrons des preuves d’inflation réelle ou d’autres déséquilibres.”

Williams, quant à lui, a déclaré que les responsables de la Fed surveilleraient de près les données économiques pour déterminer quand il serait approprié de commencer à ajuster la politique monétaire, et “c’est encore loin”.

