Temptations annonce ‘TEMPTATIONS 60’ et partage ‘Quand nous étions rois’

les tentations ont aujourd’hui (3) annoncé les détails de leur nouvel album très attendu. En l’honneur de leur 60e anniversaire et de sa célébrations en cours, il sera intitulé TENTATIONS 60 et publié par UMe le 28 janvier 2022.

L’album se compose de presque toutes les chansons originales qui sont à la fois modernes et classiques dans la sensation et le son, et comprend le morceau « Is It Gonna Be Yes Or No », écrit et produit par et mettant en vedette la superstar de Motown et collaborateur de longue date de Tempts. robinson fumé. La chanson est sortie en single en septembre.

En plus de présenter des morceaux produits par des membres des « Emperors of Soul », l’album rassemble leur line-up moderne avec un autre producteur/collaborateur clé de leur histoire inégalée, Narada Michael Walden. Le lauréat d’un Grammy Walden, qui a produit leur dernier album disque de platine, Phoenix Rising en 1998, supervise la biographie « When We Were Kings ». Le morceau de célébration est maintenant disponible et résume l’héritage de Temptations à ce stade, en vérifiant le nom de nombreux membres du groupe. « Breaking My Back », quant à lui, est une nouvelle chanson d’amour évoquant le son de leur catalogue classique.

Dr Otis Williams, membre fondateur du groupe et producteur exécutif de l’album, qui a célébré son 80e anniversaire le 30 octobre, a déclaré : « Notre nouvel album porte en lui notre héritage, notre amour de la musique et notre espoir qu’à travers notre musique, nous pouvons élever et rassembler les gens. Surtout, nous voulons que les fans l’apprécient et le partagent avec leur famille et leurs amis du monde entier. C’est un cadeau de remerciement de notre cœur à tous nos fans, passés, présents et futurs.

Fidèle à la tradition du groupe, le nouvel album combine chansons d’amour et morceaux d’actualité. Avec Dennis Nelson et Thomas « TC » Campbell, Williams a coproduit cinq de ses 12 morceaux, dont la ballade infusée d’harmonie « Calling Out Your Name » et l’uptempo « You Don’t Know Your Woman » et « How Do You Épeler Amour.

Un autre moment fort, coproduit par Williams, est une version mise à jour de « Come On », le premier enregistrement d’Otis Williams & the Distants, précurseurs des Temptations, en 1959. Il présente un monologue spécial sur l’histoire du groupe.

Ron Tyson, chanteur et auteur-compositeur de Longtime Temptation, qui a rejoint le groupe en 1983, a coproduit deux morceaux avec Campbell. Il s’agit de « Time For The People », une déclaration puissante abordant des problèmes modernes qui est décrite comme une « boule de confusion » pour le 21e siècle, et la chanson d’amour à saveur d’île, « I Want It Right Now ».

Dave Darling, qui a produit le dernier album du groupe, acclamé en 2018, est également à bord. Tout le temps, et qui supervise une reprise de « My Whole World Stopped Without You », la chanson du groupe de R&B moderne basé à Hollywood, en Californie, Vintage Trouble.

L’album s’ouvre avec le « Let it Reign » contemporain unique, mettant en vedette l’artiste hip-hop du Queens New York K. Sparks. Il représente la dernière mise à jour audacieuse d’un groupe qui n’a jamais hésité à réinventer et à expérimenter, faisant écho à la mise à jour sonore de « Cloud Nine » à la fin des années 1960 et incorporant le hip-hop, le smooth jazz et leurs éléments profondément émouvants.

Précommandez TEMPTATIONS 60, qui sortira le 28 janvier 2022.