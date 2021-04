Ten Hag renoue avec l’Ajax et effraie toutes les rumeurs

30/04/2021 à 11:47 CEST

L’entraîneur du Ajax d’Amsterdam, Erik ten Hag, a renouvelé une année de plus avec l’équipe néerlandaise, jusqu’en 2023, et met ainsi fin à toutes les rumeurs qui l’ont placé la saison prochaine sur le banc d’une autre équipe.

Le plus intéressé était le Tottenham Hotspur, qui cherchait un entraîneur après le limogeage de José Mourinho. Daniel Levy aimait le Néerlandais et voulait entreprendre un nouveau projet avec un style de jeu défini mais finalement, Ten Hag ne sera pas la tête visible des «éperons».

Un autre était le Borussia Monchegladbach, et aussi avait sonné pour le FC Barcelone pour être de l’école néerlandaise de Johan Cruyff et avoir pu ramener l’Ajax dans la plus haute sphère européenne.

Avec cette signature, Ten Hag coupe les racines de ceux qui l’ont placé en dehors d’Amsterdam pendant au moins un an de plus.