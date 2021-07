Tenacious D partage le Medley de la couverture des Beatles pour un bénéfice caritatif

Le groupe de rock de Jack Black et Kyle Gass, Tenacious D, a partagé un medley de deux succès classiques de Les Beatles, rejoignant “You Never Give Me Your Money” et “The End” pour une interprétation ludique des morceaux d’Abbey Road.

« Tenacious D rend hommage au plus grand groupe du monde… pas à eux… les Beatles ! Dans l’esprit de guérir le monde, s’il vous plaît profiter du mashup de Tenacious D de deux classiques d’Abbey Road », a partagé le duo de la sortie.

Le medley sera publié sur un vinyle en édition limitée de 7 pouces et tous les bénéfices seront reversés à l’association caritative Doctors Without Borders. L’organisation médicale humanitaire internationale est connue pour fournir une assistance médicale à travers des projets dans des pays touchés par des maladies endémiques et dans des zones de conflit connues.

se

Tenacious D a repris “You Never Give Me Your Money” et “The End” ensemble lors de concerts pendant plus d’une décennie, grâce auxquels il est rapidement devenu un favori des fans.

Avec la sortie du medley, le duo a également partagé un clip trippant. Comique comme toujours, Tenacious D passe le visuel à chanter et à jouer de la guitare dans un certain nombre d’endroits sur écran vert. Dans un instant, ils sont dans les nuages ​​entourant la lune et roulent sur la route dans une décapotable dans l’instant suivant. Ils se produisent dans un téléviseur en niveaux de gris et, à la fin du visuel, se jettent dans l’océan.

Sorti en 1969, “You Never Give Me Your Money” a été initialement enregistré par les Beatles comme une ballade au piano montante écrite par Sir Paul McCartney sur l’instabilité financière. La piste comporte l’ajout de cloches, d’oiseaux, de bulles et de grillons nichés dans les couches de production. “The End” est une chanson rock plus lourde, enregistrée pour être le dernier morceau sur Abbey Road avant que “Her Majesty” ne soit ajouté à l’album.

Le vinyle 7″ “You Never Give Me Your Money / The End” de Tenacious D pour Médecins sans frontières est disponible en pré-commande dès maintenant.