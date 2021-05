Tencent a investi dans Control Maker Remedy

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent détient désormais 3,8% du studio de jeux finlandais Remedy.

Cela passe par un communiqué aux investisseurs plus tôt ce mois-ci – le 18 mai – dans lequel le développeur a déclaré que Tencent avait acheté 500 000 actions d’Accendo Capital. Cette société d’investissement détient désormais 14 pour cent du fabricant de contrôle.

“Il s’agit d’une transaction sur les marchés financiers entre Accendo Capital et Tencent, et n’est pas liée aux activités commerciales de Remedy”, a déclaré le PDG de Remedy, Tero Virtala (photo).

“Nous sommes naturellement conscients que Tencent possède une vaste expertise dans l’industrie, nous sommes donc honorés de l’intérêt qu’ils portent à Remedy et heureux d’accueillir Tencent en tant que nouvel actionnaire.”

Tencent CVP Bo Wang a ajouté: “Tencent a suivi les progrès de Remedy Entertainment pendant un certain temps et est impressionné par ce que l’équipe talentueuse de Remedy a accompli. Tencent se réjouit de cette opportunité de devenir actionnaire à long terme de Remedy et nous sommes impatients d’utiliser notre connaissance de l’industrie pour soutenir Remedy à l’avenir. »

Remedy a maintenant six jeux en préparation et a enregistré une performance financière record en 2020, bien qu’il n’ait pas sorti de nouveau jeu à cette époque.

Le titre le plus récent de la firme – Contrôle de 2019 – s’est maintenant vendu à plus de deux millions d’exemplaires.

