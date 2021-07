Tencent crée des studios de jeux non plafonnés dirigés par des vétérans de Blizzard

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent met en place un tout nouveau développeur appelé Uncapped Games Studios.

L’entreprise est fondée par des vétérans du divertissement Blizzard, le producteur principal Jason Hughes, le concepteur principal David Kim et l’ingénieur principal Zhongshan Zhang (photo de droite à gauche). Le studio appartient à la division Lightspeed et Quantum Studios de Tencent et a été établi à Playa Vista, en Californie.

Kim était auparavant concepteur de jeu principal chez Blizzard, après avoir rejoint la société en 2007, et avait travaillé sur World of Warcraft, Diablo 4, Starcraft 2 et Heroes of the Storm. Pendant ce temps, Hughes a travaillé chez Blizzard pendant six ans, principalement sur la franchise Diablo, mais plus récemment sur le jeu de cartes gratuit Hearthstone.

Enfin, Zhang a travaillé chez Blizzard sur StarCraft 2 entre 2005 et 2013, et a également occupé des postes chez Magic Leap, Foundation 9 et Ubisoft Shanghai.

« Créer le prochain grand RTS sur PC est mon objectif depuis près d’une décennie maintenant, et Lightspeed et Quantum nous donnent une formidable chance de le faire », a déclaré le concepteur principal Kim.

« Rassembler une équipe de grands développeurs avec beaucoup d’expérience et être soutenus par les bonnes personnes qui croient aussi en RTS autant que nous, est notre première grande étape pour y arriver. »

Le vice-président de Tencent et président de Lightspeed et Quantum Studios, Jerry Chen, a ajouté : « Uncapped Games va être un nouveau studio passionnant que les fans du genre de jeu de stratégie en temps réel voudront suivre. Je suis un grand fan des jeux RTS bourrés d’action, alors j’ai fait de gros efforts pour les lancer et faire de ce projet une réalité. Ils sont un excellent exemple de notre philosophie autour de la création de studios qui consiste à «aller là où se trouve le talent», et avec Uncapped Games, qui nous a conduits à David et Jason. Nous ne pourrions pas être plus excités de voir ce que cette équipe va construire. »

Uncapped Games Studios est la dernière entreprise créée par des vétérans de Blizzard. Le cofondateur de la société, Mike Morhaime, a créé un nouveau studio appelé Dreamshaven en 2020, après son départ de Blizzard, tandis que d’autres anciens élèves ont ouvert Frost Giant la même année.

Pendant ce temps, certains vétérans de Blizzard et Epic ont mis en place Lightforge Games en mai 2021.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72307/tencent-sets-up-uncapped-games-studios-led-by-blizzard-vets/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));