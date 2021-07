Tencent dépose une offre de 1,3 milliard de dollars pour racheter le groupe britannique Sumo

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a annoncé son intention d’acheter le développeur britannique Sumo Group.

L’accord valorise Sumo à 1,27 milliard de dollars, Tencent déboursant 513 pence par action. C’est une augmentation de 43% par rapport au 358p auquel l’entreprise a fermé le vendredi 16 juillet. L’accord n’a pas encore été approuvé par le conseil d’administration de Sumo, bien que la direction ait indiqué qu’elle acceptait l’offre.

Tencent avait précédemment acheté une participation dans Sumo Group en novembre 2019. Cet accord intervient à la suite de l’acquisition par EA de la société de jeux britannique Codemasters pour 1,2 milliard de dollars.

“Les trois fondateurs de Sumo, qui travaillent dans l’entreprise, Paul Porter, Darren Mills et moi sommes passionnés par ce que nous faisons et sommes pleinement déterminés à continuer dans nos rôles”, a déclaré le PDG Carl Cavers (photo).

« L’opportunité de travailler avec Tencent est une opportunité que nous ne pouvions tout simplement pas manquer. Cela apporterait une autre dimension au sumo, nous offrant des opportunités d’imprimer notre marque sur cette industrie incroyable, d’une manière qui était auparavant hors de portée.

« Tencent a de solides antécédents en matière de soutien aux équipes de gestion et à leurs stratégies existantes. Parallèlement à l’accélération du travail de propriété intellectuelle, Tencent a démontré son engagement à soutenir le travail de nos clients et a déclaré son intention de garantir que nous disposions des investissements nécessaires en nous concentrant sur le travail avec nos partenaires stratégiques clés sur des projets clés en main et de co-développement.”

James Mitchell, directeur de la stratégie de Tencent, a ajouté : « Tencent est fier d’être un investisseur dans Sumo depuis 2019 et nous considérons la combinaison proposée comme une évolution de notre partenariat. Tencent est un investisseur engagé dans l’industrie du jeu, avec une expérience de soutenir la croissance des studios de jeux dans le monde.Nous tenons l’équipe de Sumo et les jeux qu’ils produisent en haute estime, et sa stratégie et son esprit d’innovation ont soutenu le succès de l’entreprise pendant de nombreuses années.

« Tencent a l’intention d’apporter son expertise et ses ressources pour accélérer la croissance de Sumo au Royaume-Uni et à l’étranger, en soutenant Sumo sur le marché des talents créatifs de premier plan, et au Royaume-Uni en tant que plaque tournante de l’innovation dans le jeu. Nous pensons que la transaction proposée est bénéfique. toutes les parties prenantes, offre une valeur irrésistible aux actionnaires de Sumo, tout en améliorant l’activité Sumo pour l’avenir. »

