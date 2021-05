Tencent en pourparlers avec les États-Unis pour maintenir les participations dans Epic et Riot

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent est apparemment en train de négocier avec le gouvernement américain afin de pouvoir conserver ses participations dans Epic Games et Riot.

Selon ., la société a été en pourparlers avec le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), qui s’est penché sur le traitement des données des utilisateurs en raison des connexions d’Epic et Riot à Tencent et donc à la Chine.

Tencent a acheté une participation de 40% dans Epic en 2012, tandis que la société détient entièrement le fabricant de League of Legends Riot depuis 2015.

Le géant chinois a eu des discussions sur l’atténuation des risques, bien que les détails exacts ne soient pas connus. En règle générale, cela impliquerait de limiter la participation du propriétaire d’une entreprise à celle-ci s’il y a des risques pour la sécurité nationale. Dans un commentaire à ., un porte-parole de Riot a déclaré qu’il se vantait de “pratiques de pointe” mises en place pour protéger les données des utilisateurs, tandis qu’une source a déclaré au média qu’Epic ne partage pas les données des utilisateurs avec Tencent.

La rumeur selon laquelle le gouvernement américain examinait l’implication de Tencent dans des entreprises telles qu’Epic et Riot a éclaté en septembre de l’année dernière. Ce fut le dernier coup de tête en cours entre les États-Unis et la Chine.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72159/tencent-in-talks-with-us-to-keep-stakes-in-epic-and-riot/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));