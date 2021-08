Tencent et Alibaba tentent de poursuivre les activités de NFT, mais pas comme nous le savons

Comparer

Deux des plus grands géants de la technologie chinois ont discrètement lancé leurs propres plateformes de trading de jetons non fongibles (NFT) ces dernières semaines, malgré les autorités du pays qui mènent une guerre totale contre les crypto-monnaies.

Selon la valeur, La plateforme de trading Magic Core NFT de Tencent se a officiellement publié et fait ses débuts avec une collection spéciale de 300 jetons liés au titre du talk-show Thirteen Invitations.

Tencent semble désireux de maximiser ses références en matière de divertissement : en plus de ses prouesses technologiques, le conglomérat est l’un des plus grands producteurs chinois d’émissions de téléréalité et de variétés, ainsi que de séries dramatiques et de musique pop.

Les jetons sont disponibles pour environ 1,25 $ chacun. L’émission a été créée en 2016 et chaque saison diffuse 13 épisodes, tous présentant des interviews de cinéastes, musiciens, professionnels des médias, artistes, écrivains, artistes, entrepreneurs, etc.

300 articles NFT, à première vue, fonctionneront de la même manière que les jetons sur les réseaux populaires comme Ethereum (ETH), où ils sont achetés et vendus à l’aide d’ETH, mais il y a une différence clé. Plutôt que d’utiliser un protocole blockchain public majeur, les NFT de Tencent seront émis sur un réseau privé utilisant des passerelles ou des points fiat.

Tencent a affirmé que les créateurs tiers pourront également lancer leurs propres NFT sur son réseau.

Treize Invitations NFT proposera l’audio exclusif des morceaux présentés dans la dernière série de l’émission.

Fait intéressant, peut-être, Tencent aurait un certain nombre d’unités dédiées à la création d’autres produits liés au NFT, non liés à la nouvelle plate-forme.

La musique sera un objectif majeur pour la nouvelle plate-forme à l’avenir. Media in China rapporte qu’une gamme NFT entièrement basée sur la musique pour la plate-forme est actuellement en test à huis clos pour le Filiale QQ musique , avec des albums numériques et des produits basés sur la blockchain prévus pour une sortie future Groupe de divertissement musical Tencent et QQ Artist Releases.

C’est presque identique à la stratégie que la filiale blockchain de Alibaba , Groupe de fourmis . Ant a également dévoilé sa propre plate-forme NFT ces dernières semaines, utilisant également la technologie du protocole blockchain privé.

Il n’est pas clair comment un marché secondaire fonctionnera avec le nouveau paradigme. Il est tout à fait possible que les titans de la technologie aient espéré exploiter leurs plates-formes sur le réseau Ethereum ou un autre protocole majeur, mais aient été contraints de réduire leurs plans en raison de la pression réglementaire.

IT Home a rapporté que la première ligne NFT de Grupo Ant, avec le Académie de Dunhuang (également connu sous le nom de Institut de recherche des beaux-arts de Dunhuang ) lancé en juin, avec un certain nombre d’articles à bas prix disponibles pour les points de fidélité Alibaba. Le trading était initialement autorisé sur le marché secondaire, mais uniquement sur le réseau blockchain privé du groupe Ant.

Cependant, le même média a rapporté que Xianyu de Taobao , la réponse chinoise à eBay , a depuis retiré un certain nombre d’articles NFT de ses étagères virtuelles, vraisemblablement pour éviter des ennuis au gouvernement.

Alibaba a précisé que les NFT n’étaient pas destinés à des “fins commerciales” et s’est distancié des activités de NFT “liées à la cryptographie”.

El gobierno chino ha tratado de tomar medidas enérgicas contra la mayoría de las formas de tecnología blockchain que no utilizan redes privadas en los últimos años, intensificando sus esfuerzos en los últimos meses, a pesar de que está interesado en promover soluciones de interoperabilidad con redes populares au niveau mondial. .

Le gouvernement s’est également donné pour mission d’exploiter l’énorme pouvoir des géants chinois de la technologie, avec Baidu il est également pris dans une vaste répression réglementaire qui a vu la plupart des principales actions technologiques nationales chuter de 15 à 20 %.

