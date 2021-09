Tencent et NetEase perdent 60 milliards de dollars en raison des règles de jeu chinoises

Photo : Noel Celis (.)

Bloomberg rapporte que la valeur des plus grandes sociétés de jeux en Chine, Tencent et NetEase, a chuté de façon spectaculaire lors d’une vente d’actions du jour au lendemain, entraînant des pertes totalisant plus de 60 milliards de dollars entre les deux. Pour mettre cela en perspective, c’est environ huit fois ce que Microsoft a dépensé pour la société mère de Bethesda Softworks Zenimax Media l’automne dernier et 15 milliards de dollars de plus que l’évaluation initiale de Roblox plus tôt cette année.

Les investisseurs ont apparemment été effrayés par la réglementation croissante de la Chine sur son industrie du jeu vidéo. En plus d’imposer des restrictions sur la durée pendant laquelle les enfants de moins de 18 ans peuvent jouer à des jeux dans le pays, l’agence de presse d’État chinoise Xinhua indique que des responsables gouvernementaux ont rencontré mercredi des dirigeants de l’industrie. Au cours de cette réunion, les responsables leur ont demandé d’éviter une « concentration solitaire » sur le profit, ce qui, selon eux, pourrait conduire à concevoir des mécanismes favorisant la dépendance chez les mineurs.

“Les autorités ont ordonné aux entreprises et aux plateformes de resserrer l’examen du contenu de leurs jeux”, a ajouté Xinhua. « Les contenus obscènes et violents et ceux qui nourrissent des tendances malsaines, telles que le culte de l’argent et l’effémicité, devraient être supprimés. »

South China Morning Post note également que la Chine ralentit la délivrance de licences pour de nouveaux jeux en ligne, qui doivent être approuvés par les régulateurs gouvernementaux avant leur sortie. L’Administration nationale de la presse et des publications de Chine, qui gère ces licences, n’a pas encore fourni la liste des titres approuvés pour le mois d’août, rompant avec la tradition de divulguer rapidement ces informations à la fin de chaque mois.

Le journal d’État The Economic Information Daily (qui, en fin de compte, est publié par l’agence de presse Xinhua susmentionnée) a dénoncé les effets du jeu sur la jeunesse chinoise au début du mois d’août, assimilant le passe-temps à « de l’opium spirituel ». Tout comme les développements d’aujourd’hui, ces déclarations ont été considérées comme le reflet des sentiments du gouvernement chinois et ont incité les investisseurs à se retirer de l’industrie du jeu en plein essor du pays pendant un certain temps.

Cette volatilité peut être en partie la raison pour laquelle Tencent a jusqu’à présent passé une grande partie de 2021 à investir (et parfois à racheter complètement) des studios de jeux vidéo étrangers. La société massive a récemment acquis des participations de différentes tailles dans des développeurs tels que Klei Entertainment, Dontnod Entertainment et Bohemia Interactive, et a même fait une offre de 1,3 milliard de dollars pour Sumo Group au Royaume-Uni.

“Nous croyons en un jeu sain et prenons très au sérieux la santé physique et mentale des mineurs”, a déclaré Tencent à Bloomberg plus tôt dans la journée. “Nous apprécions les conseils et les instructions des régulateurs concernés, et nous travaillerons dur pour être en pleine conformité avec toutes les règles relatives à la dépendance aux jeux pour les jeunes et à la réglementation du contenu.”