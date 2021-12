Tencent Games crée une nouvelle étiquette de publication Level Infinite

Tencent Games a annoncé la création d’une toute nouvelle branche mondiale d’édition appelée Level Infinite, qui sera basée à Amsterdam et à Singapour.

Level Infinite commencera immédiatement à publier des jeux sous ce nouveau label, avec Synced: Off Planet pour PC et Don’t Starve: Newhome pour appareils mobiles nommés comme deux des premiers. Les titres des studios Tencent comme Lightspeed et TiMi Studio Group seront inclus sous l’égide de Level Infinite, tandis que les titres existants comme Arena of Valor recevront les mises à jour publiées par la nouvelle société.

« Le lancement de Level Infinite représente la prochaine étape de l’évolution de Tencent Games en tant qu’éditeur mondial et marque de confiance », a déclaré Michelle Liu, PDG mondiale de Tencent Games, dans le communiqué officiel. « Nous sommes impatients d’offrir aux joueurs des titres de haute qualité où et comment ils jouent. »

Le label soutiendra également un certain nombre de studios auto-éditant les prochains titres, dont Sharkmob’s Vampire: The Masquerade – Bloodhunt et Warhammer 40K: Darktide de Fatshark. Le développeur de jeux de longue date Funcom fait également partie des auto-éditeurs pris en charge, à la fois pour le Metal: Hellsinger annoncé précédemment et un tout nouveau jeu faisant ses débuts aux Game Awards 2021 le 9 décembre.