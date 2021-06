Tencent injecte 40 millions de dollars dans le streaming de musique indienne Giant Gaana

Tencent a officiellement injecté environ 40 millions de dollars dans le géant indien du streaming Gaana, qui revendiquerait une valorisation post-investissement d’environ 570 millions de dollars.

L’investissement de plusieurs millions de dollars de dette représente le dernier d’une série de jeux de démarrage de grande envergure pour le conglomérat chinois, dont environ 29% appartiennent à la société Internet sud-africaine Naspers. Tencent a initialement soutenu Gaana en février 2018 et en septembre 2020, la participation de la société basée à Shenzhen dépassait 34%. Pour référence, Times Internet, basé en Inde à Gurgaon, détient une participation majoritaire (environ 60 %) dans Gaana.

Gaana – dont le niveau premium coûte environ 1,33 $ par mois pour les résidents indiens, contre 3,99 $ pour les utilisateurs internationaux – propose une bibliothèque de plus de 45 millions de chansons, selon les supérieurs, en plus des podcasts et des options de radio en direct. Du côté des auditeurs, le service de 11 ans compte environ 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) à son actif, selon les responsables de l’entreprise.

Le chiffre reflète non seulement la popularité des plateformes de streaming locales, mais aussi la difficulté relative que Spotify (qui a signé un accord de licence majeur avec la plus ancienne maison de disques indienne l’année dernière) et d’autres services de premier plan ont eu à établir une présence matérielle dans le pays d’environ 1,37 milliard. Certes, seulement 11% des 158 millions d’abonnés premium de Spotify résidaient en dehors de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine au premier trimestre 2021, après un lancement en Corée du Sud en février.

De plus, Tencent a discrètement obtenu une participation importante dans plusieurs des plus grandes sociétés musicales d’aujourd’hui. Ses divisions Tencent Music – QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music – ont dépassé un total cumulé de 60 millions d’utilisateurs payants au premier trimestre 2021, avec une augmentation des revenus de 24% en glissement annuel. En outre, l’entité détient un cinquième d’Universal Music Group, lié au marché boursier, et environ 1,6 % de Warner Music Group.

Il convient de noter en conclusion qu’il peut y avoir une autre couche stratégique au soutien financier continu de Tencent pour Gaana, en plus de l’intérêt évident de développer une présence élargie dans l’industrie de la musique. Tencent fait actuellement face à une éventuelle pénalité « antitrust » de 1,5 milliard de dollars – et une chance d’être condamné à vendre Kuwo Music et Kugo Music – dans le cadre de la répression plus large du gouvernement chinois contre les entreprises Internet et technologiques.

Compte tenu de cet examen, il pourrait être judicieux de se diversifier dans des avoirs étrangers qui ne devraient pas encore faire face à des ordres de vente du gouvernement chinois ou à des interdictions pures et simples d’autres gouvernements. À cet égard, le gouvernement indien a interdit l’année dernière le TikTok du rival de Tencent, ByteDance, et toutes sortes d’applications de partage de vidéos abrégées ont rapidement émergé pour prendre la place de la plate-forme. Gaana a publié l’une de ces options, Gaana HotShots, en juillet dernier.

Anghami, le service de streaming musical le plus populaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, se prépare à arriver sur le NASDAQ à la suite d’une fusion SPAC. Et au milieu de la concurrence croissante du streaming sur les marchés émergents, Universal Music Group a signé en mars un accord de licence renforcé avec Boomplay, la principale plate-forme musicale d’Afrique.