Tencent Music a dépassé 56 millions d’utilisateurs payants au quatrième trimestre de 2020

Tencent Music a connu une augmentation de 40,4% du nombre d’abonnés payants au cours du quatrième trimestre 2020, selon le nouveau rapport sur les résultats de la société basée à Shenzhen, avec même 56 millions de comptes premium sur ses diffusions en streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music. prestations de service.

La plus grande société chinoise de diffusion de musique en continu a également relayé dans son analyse des résultats du quatrième trimestre que les revenus avaient augmenté de 14,3%, par rapport à la même période de trois mois en 2019, à près de 1,28 milliard de dollars. Une hausse de 29% d’une année sur l’autre (à 423 millions de dollars) des revenus des services de musique en ligne – y compris une hausse de 41,9% des revenus d’abonnement, qui se sont élevés à 242 millions de dollars au cours du trimestre, et 100% de revenus publicitaires en plus – était l’un des les principaux contributeurs à la hausse à deux chiffres du chiffre d’affaires global.

Le revenu trimestriel attribuable aux «services de divertissement social et autres», y compris l’application de karaoké WeSing de Tencent Music et la plate-forme de diffusion en direct TME Live, a dépassé 854 millions de dollars (un bond de 8,2% en glissement annuel), selon le rapport sur les résultats.

Le bénéfice net de Tencent Music, pour sa part, s’est terminé à 183 millions de dollars, en tenant compte des trois mois se terminant le 31 décembre, contre environ 637 millions de dollars de bénéfice net (une amélioration de 4,3% par rapport à 2019) sur l’ensemble de 2020.

Et sur le front des utilisateurs actifs mensuels (MAU), les plates-formes de TME comptaient 622 millions d’utilisateurs à la fin de 2020, soit une baisse d’environ 3,4% par rapport au quatrième trimestre de 2019. Les utilisateurs de divertissements sociaux ont légèrement diminué, à 223 millions. Mais comme mentionné, ces baisses relativement faibles n’ont pas empêché Tencent Music d’enregistrer une augmentation massive des comptes payants et, par conséquent, des revenus.

De plus, TME «a vu une augmentation d’une année sur l’autre du temps d’utilisation quotidien moyen passé sur notre plate-forme», et la société cotée en bourse a consacré une grande partie du reste de la publication à mettre en évidence les mesures prises au quatrième trimestre pour élargir sa bibliothèque musicale et les types de contenu de divertissement qu’il propose.

Fans Club, «la nouvelle chaîne communautaire de Kugou Music», a enregistré un gain de 15% du «temps total passé par l’utilisateur», en comparant le T4 et le T3 2020, tandis que «près de la moitié des utilisateurs combinés de Putong Community et Fans Club sont dans l’adolescence et le milieu de la vingtaine. . » Le temps quotidien moyen passé sur les services de streaming eux-mêmes a également augmenté YoY – un point que Tencent Music a attribué en partie à son adoption des performances en direct.

En ce qui concerne ce dernier, TME Live a accueilli au nord de 50 concerts à ce jour, 25 de ces spectacles ayant eu lieu au quatrième trimestre 2020. S’appuyant sur ce point, l’entité a connu une hausse de 100% en glissement annuel du «nombre de musiciens indépendants participants »Sur ses plates-formes, et le nombre de« chansons originales »téléchargées a dépassé le million à la fin de 2020.

Il convient de noter en particulier que les exclusivités de diffusion en continu restent importantes en Chine, et Tencent Music a indiqué que «son nombre de musiciens indépendants exclusifs a été multiplié par 13 au quatrième trimestre».

Hier, Tencent Music a révélé qu’elle avait signé un accord de licence massif de plusieurs années avec Warner Music, en plus de dévoiler des plans pour créer une maison de disques détenue conjointement avec la société appartenant à Access Industries. Et Tencent, il convient de le mentionner, détient un cinquième d’Universal Music Group, qui devrait arriver en bourse d’ici la fin de cette année.