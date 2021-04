Tencent Music annonce un programme de rachat d’actions de 1 milliard de dollars

Après avoir connu une baisse du cours des actions par action d’environ 12 dollars, Tencent Music a dévoilé un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars.

La société de musique basée à Shenzhen, qui possède et exploite les services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music, ainsi que l’application de karaoké WeSing, a récemment annoncé le programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars dans une version officielle.

Pour récapituler, Tencent Music a annoncé la semaine dernière qu’il avait finalisé un nouvel accord de licence avec Warner Music – en plus d’accepter de créer un label en copropriété en Chine – et a annoncé des bénéfices et une croissance des abonnés apparemment solides au quatrième trimestre 2020. Sur ce dernier front, la société a déclaré que les 56 millions d’utilisateurs payants dont elle se vantait au 31 décembre représentaient une augmentation de 40,4% d’une année sur l’autre, tandis que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2020, à 1,28 milliard de dollars, signifiait une augmentation de 14,3% en glissement annuel.

Malgré ces développements, cependant, l’action de Tencent Music a considérablement chuté, passant d’un sommet de 32 $ par action tôt mardi matin à 16,51 $ par action vendredi après-midi. TME s’est ensuite stabilisé à environ 20 $ par action, et au moment de la rédaction de cet article, sa valeur était d’environ un pour cent sur la journée, les actions se négociant à 20,36 $ chacune.

En termes de ce qui a pu causer la baisse de valorisation, Goldman Sachs a dégradé l’action de Tencent Music – et a exécuté 10,5 milliards de dollars de transactions en bloc, vendant 6,6 milliards de dollars d’actions Baidu, Tencent Music et Vipshop Holdings dans le processus, selon Bloomberg. Le mouvement de plusieurs milliards de dollars est arrivé au milieu des informations faisant état de l’intention du gouvernement chinois de commencer à accéder aux données des utilisateurs des principales entreprises technologiques.

De plus, la SEC prend des mesures pour mettre en œuvre la loi HFCA, qui examinera de plus près les finances des entreprises chinoises – et supprimera potentiellement les entités des bourses américaines si elles ne respectent pas les normes comptables américaines.

Selon le bref communiqué de Tencent Music annonçant le rachat d’actions, le conseil d’administration a approuvé un plan qui permettrait à TME de «racheter jusqu’à 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires de classe A sous la forme d’actions de dépositaire américaines» entre le 29 mars 2021 et 2022. TME financerait l’effort avec «son solde de trésorerie existant», et le conseil a l’intention de revoir «périodiquement» le programme, en ajustant éventuellement ses modalités ou sa taille.

Dans d’autres nouvelles du marché, l’éditeur indépendant Reservoir Media se préparerait à inscrire des actions à la suite d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (cotée en bourse). Anghami, le premier service de streaming en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, a également révélé son intention de fusionner avec une société d’acquisition, arrivant en bourse dans le processus.