Tencent Music annule les accords de musique exclusive à la suite d’une sanction antitrust

Le mois dernier, Tencent Music a officiellement répondu à la sanction “antitrust” qui lui a été infligée, soulignant son engagement “à se conformer pleinement à toutes les exigences en temps opportun”. Aujourd’hui, moins de trois semaines plus tard, la société de streaming musical affirme avoir annulé les accords exclusifs en question.

En avril, des rapports suggéraient que Tencent Music – qui exploite les services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music ainsi que l’application de karaoké WeSing – ferait face à une lourde sanction antitrust. Citant des responsables anonymes au courant de l’affaire, ces rapports indiquaient que l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché – qui a infligé à Alibaba une amende de 2,8 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci – avait l’intention de pénaliser Tencent Music de 1,5 milliard de dollars et éventuellement de contraindre l’entreprise à vendre Kuwo et Kugou. .

Le SAMR a toutefois annoncé une pénalité relativement assouplie pour Tencent Music fin juillet, y compris une amende d’environ 77 150 $ et une ordonnance de renoncer à des accords exclusifs avec des artistes de grandes maisons de disques – mais pas des créateurs indépendants. Cette ordonnance invitait spécifiquement l’entité basée à Shenzhen à mettre fin aux accords exclusifs avec les “parties du droit d’auteur en amont” dans les 30 jours, en plus de renoncer à d’autres contrats exclusifs de ce type.

Les augmentations de TME dans les précédents rapports sur les bénéfices avaient vanté les avantages d’abonnement de leurs offres exclusives, et les preuves suggèrent que les investisseurs considéraient ces accords comme un contributeur clé au succès de Tencent Music.

Sur ce dernier front, Tencent Music a signalé une augmentation de 40 % d’une année sur l’autre du nombre d’utilisateurs payants de musique en ligne au deuxième trimestre 2021, avec 66 millions d’abonnés sur les trois services de streaming susmentionnés, ainsi qu’un gain de revenus de 15,5 % en glissement annuel. Les rapports sur les bénéfices de TME de 2020 (ainsi que du premier trimestre 2021) étaient également positifs, mais l’action de la société a néanmoins subi une baisse de plus de 54% de sa valeur depuis le début de l’année.

Comme mentionné initialement, Tencent Music s’est formellement conformé à l’ordre de la SAMR, ont annoncé les dirigeants dans un message récemment publié (et largement diffusé), précisant : ils doivent résilier les contrats à temps.

“La plupart des accords exclusifs ont été résiliés à temps”, a poursuivi Tencent Music, tandis que les entités qui n’avaient pas résilié lesdits accords au 23 août ont reçu une deuxième lettre de TME, “renonçant expressément au droit aux parties concernées par le droit d’auteur en amont liées à la licence exclusive du droit d’auteur de la musique.

En conclusion, la filiale Tencent – qui fait partie du consortium qui détient 20 pour cent d’Universal Music Group – a réitéré que la sanction antitrust n’a pas eu d’impact sur les accords exclusifs avec les musiciens et labels indépendants (tant que les accords ne s’étendent pas sur plus de trois ans chacun, avec une « période de sortie exclusive pour les nouvelles chansons » de 30 jours).

Inutile de dire que cela vaudra la peine de suivre l’impact de la pénalité de musique exclusive sur les opérations de Tencent Music – et en particulier le nombre d’abonnés ajoutés – dans les mois et les années à venir. L’action Tencent Music (NYSE : TME) s’est séparée de près de 4% de sa valeur pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, se reposant à 8,81 $ par action à la fermeture du marché.