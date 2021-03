Tencent Music et Warner Music dévoilent un énorme contrat de licence pluriannuel

Warner Music Group et Tencent Music ont signé un «accord de licence stratégique pluriannuel» et créé une maison de disques détenue conjointement en Chine.

Warner Music Group (WMG) et Tencent Music, qui exploite les services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music, ainsi que l’application de karaoké WeSing, ont dévoilé leur nouvel accord de licence et leur label en copropriété cet après-midi (tôt mardi matin à Chine), via un message d’annonce concis envoyé par e-mail à Digital Music News. Le développement a coïncidé avec la publication du rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020 de Tencent Music.

Le label Big Three et le plus grand service de streaming de Chine ont conclu un «accord original il y a plus de dix ans», indique le texte, et le partenariat élargi d’aujourd’hui permettra à Tencent Music de continuer à offrir la musique des artistes WMG aux fans «sur toutes ses plateformes de musique en ligne. en Chine continentale. »

Bien que la publication elle-même ne précise pas exactement combien d’auditeurs ces plates-formes se vantent, Tencent Music a déclaré dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020 qu’il avait connu une augmentation de 40,4% des abonnés d’une année sur l’autre, pour un total de 56 millions d’utilisateurs payants.

Les MAU mobiles, pour chacun des services de streaming et d’affacturage mentionnés ci-dessus pour les comptes financés par la publicité et les comptes payants, totalisaient 622 millions au 31 décembre 2020. Les revenus trimestriels, pour leur part, s’élevaient à 1,28 milliard de dollars – une augmentation de 14,3% de la même période en 2019.

Sur le front des maisons de disques détenues conjointement, le message note seulement que les entités prévoient de tirer parti des «ressources mondiales et de l’expérience de Warner Music pour soutenir la carrière des artistes, ainsi que de l’influence massive de TME sur le marché de la musique et du divertissement en Chine continentale.» Les détails de l’étiquette, y compris son nom, son emplacement précis et les artistes, restent flous.

Discutant du nouvel accord de licence Tencent Music de son entreprise dans un communiqué, Simon Robson, président de Warner Music pour l’international, a vanté le potentiel de croissance significatif associé à l’industrie musicale chinoise.

«Notre collaboration avec TME a déjà produit d’énormes résultats pour les artistes locaux et internationaux, et maintenant nous ouvrons encore plus d’opportunités ensemble», a déclaré Robson, qui travaille chez WMG depuis près de 23 ans.

«Parallèlement à notre investissement accru dans les artistes et le répertoire (‘A&R’) et le marketing dans la Grande Chine, ce partenariat renouvelé et élargi signifie que nous pouvons contribuer à rendre nos artistes impossibles à ignorer sur l’un des marchés de la musique à la croissance la plus rapide au monde», a-t-il conclu.

Tencent Music, qui prétend avoir attiré plusieurs millions de téléspectateurs à ses concerts en direct «TME Live», a lancé 2021 en perdant 415 millions de dollars pour acquérir Lazy Audio, «une plate-forme audio complète offrant des divertissements sous forme de livres audio, de comédie chinoise, de podcasts et d’autres émissions de radio. »

De plus, Tencent Music, qui se négocie sous le nom de TME sur le NYSE, envisagerait de lancer une deuxième introduction en bourse de 5 milliards de dollars (initialement estimée à 3,5 milliards de dollars), cette fois sur le marché boursier de Hong Kong. Le mois dernier, Morgan Stanley a augmenté sa participation dans Tencent Music à près de 100 millions d’actions, pour un investissement total de près de 3 milliards de dollars, en fonction de la valeur de TME au moment de la publication de cet article.