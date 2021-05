Tencent Music publie un abonné à deux chiffres et augmente ses revenus au premier trimestre 2021

Tencent Music a connu une augmentation de 42,6% du nombre d’abonnés payants d’une année à l’autre et une hausse de 24% des revenus en glissement annuel au cours des trois premiers mois de 2021, selon le rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 de la société basée à Shenzhen.

Tencent Music – qui exploite les services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music ainsi que l’application de karaoké WeSing – a récemment rendu disponible l’analyse des performances correspondante.

QQ, Kugo et Kuwo Music affichaient un total cumulatif de 60,9 millions d’utilisateurs payants au 31 mars 2021 – une augmentation de 42,6% en glissement annuel, une fois de plus, et une amélioration de 4,9 millions par rapport au quatrième trimestre de 2020. À titre de référence, le quatrième trimestre 2020 a généré un gain d’abonnés de 40,4%, par rapport à la même période en 2019, et la hausse au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021 représente «la plus forte augmentation nette trimestrielle depuis 2016», lorsque Tencent Music a fait ses débuts.

Néanmoins, les totaux d’utilisateurs non payés de Tencent Music ont continué de baisser au cours du premier trimestre de 2021, y compris une baisse de 6,4% en glissement annuel pour les MAU mobiles de musique en ligne (totalisant 615 millions) et une baisse de 14,2% pour les MAU mobiles de divertissement social (224 millions ). Les utilisateurs de divertissements sociaux payants ont également diminué de 12,4%, à 11,3 millions.

La baisse du nombre d’utilisateurs mobiles de divertissement social sur un an reflète «l’évolution du paysage concurrentiel», a déclaré Tencent Music, avant de noter que le chiffre et le nombre de DAU mobiles de divertissement social ont augmenté sur une base trimestrielle.

De plus, «les MAU via les systèmes embarqués, les haut-parleurs intelligents, la télévision et les autres appareils connectés étaient de 69 millions» au 31 mars, selon le rapport sur les résultats – un bond de 50% en glissement annuel. Et en plus de quadrupler sa bibliothèque de titres audio longs d’année en année, Tencent Music a déclaré que «le nombre d’artistes sur notre plateforme Tencent Musician a plus que doublé pour atteindre plus de 200 000», par rapport au premier trimestre 2020, tandis que «leur volume de musique en streaming enregistré une croissance à deux chiffres »sur le trimestre.

Sur le front des bénéfices, Tencent Music a généré 1,22 milliard de dollars (affacturage basé sur le taux de change au moment de la rédaction de cet article) en janvier, février et mars 2021, une hausse d’environ 24% d’une année sur l’autre.

Dans le total, les revenus des services de musique en ligne se sont améliorés d’environ 34,5% (à 427,90 millions de dollars) sur un an, en grande partie grâce à une augmentation de plus de 40% des revenus d’abonnement (totalisant 262,96 millions de dollars), alimentée par les ajouts d’abonnés susmentionnés.

Enfin, en ce qui concerne la répartition des bénéfices, le revenu du premier trimestre 2021 de Tencent Music «provenant des services de divertissement social et autres» a augmenté de 18,9% (à 790,45 millions de dollars) par rapport au premier trimestre 2020, et le bénéfice d’exploitation trimestriel de la société a terminé à 180,50 millions de dollars, selon le rapport. .

Malgré cette performance apparemment solide, l’action Tencent Music (TME sur le NYSE) n’a enregistré qu’un petit gain par action (0,23 $ et 1,5%) au cours des deux premières heures de négociation aujourd’hui, avec TME d’une valeur de 15,53 $.

Après avoir semblé mettre en retrait les préoccupations de radiation des États-Unis, TME a dépassé 20 $ par action pour lancer 2021 – et a même approché un prix de 30 $ par action en janvier et février, avant d’atteindre un sommet record de 32,25 $ par action fin mars. .

Le succès boursier a cependant été de courte durée et Tencent Music a fait appel il y a environ un mois à l’ancien vice-président de Tencent Zhu «Ross» Liang pour remplacer Cussion Pang en tant que PDG. Pang est devenu président exécutif du conseil d’administration dans le cadre de l’accord – qui est entré en vigueur le jeudi 15 avril – mais il est intéressant de noter que seul lui (et non Liang) a fourni une déclaration dans l’analyse des performances du premier trimestre 2021.

Enfin, des rapports de fin avril ont indiqué que Tencent fait face à une sanction «antitrust» de plus de 1,5 milliard de dollars en Chine – avec un accent sur Tencent Music – dans le cadre de la répression plus large du gouvernement contre les grandes entreprises technologiques.

Plus pressant, ces rapports suggéraient que Tencent Music pourrait devoir «renoncer à des droits musicaux exclusifs» – et pourrait même «être contraint de vendre les applications musicales Kuwo et Kugou acquises».