Tencent Music publie un utilisateur payant, des gains de revenus après la répression du gouvernement

Bien qu’il ait été contraint de renoncer à la plupart de ses accords musicaux exclusifs, Tencent Music a enregistré un gain de plus de 37% d’abonnés payants en glissement annuel au cours du troisième trimestre de 2021.

La société de musique basée à Shenzhen, qui exploite les services de streaming QQ Music, Kugou et Kuwo ainsi que l’application de karaoké WeSing, a révélé cela et d’autres détails dans une analyse des performances récemment publiée. Au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, Tencent Music a généré 7,81 milliards de RMB (environ 1,22 milliard de dollars au taux de change actuel), soit une amélioration d’environ trois pour cent en glissement annuel.

Au sein de cette modeste hausse des revenus, cependant, les revenus des « services de musique en ligne » de Tencent Music ont bondi d’environ 24% par rapport à la même période en 2020 – y compris une croissance de 30% pour les abonnements musicaux eux-mêmes, qui ont rapporté 1,9 milliard de RMB (297,16 millions de dollars) sur le trimestre, selon le document. Il convient également de noter que l’entreprise, contrairement à plusieurs autres services de streaming, a enregistré un bénéfice net de 788 millions de RMB (123,24 millions de dollars) au troisième trimestre 2021.

Du côté de l’utilisation, les MAU de musique en ligne mobiles de Tencent Music ont légèrement diminué en glissement annuel, passant de 646 millions à 636 millions. Les MAU mobiles pour le divertissement social ont encore diminué au troisième trimestre 2021, passant de 235 millions à 205 millions, tandis que le total des utilisateurs payants du divertissement social est passé de 10,5 millions à 10 millions.

Les dirigeants ont attribué les chutes du divertissement social « aux changements réglementaires et à la concurrence du secteur » et ont déclaré que la baisse des MAU de musique en ligne sur mobile « était principalement due au désabonnement de nos utilisateurs occasionnels desservis par d’autres plates-formes de divertissement ».

De plus, le revenu mensuel moyen de la musique en ligne par utilisateur payant (ARPPU) a chuté de 5,3% par rapport au troisième trimestre 2020, à 8,9 RMB (1,39 $), contre une baisse de 1,7% en glissement annuel (à 163,9 RMB / 25,63 $) pour le divertissement social. Et les dépenses d’exploitation totales du troisième trimestre 2021, à 1,64 milliard de RMB (256,50 millions de dollars), ont augmenté de 14,4% en glissement annuel.

Malgré ces chiffres, cependant, les utilisateurs payants de musique en ligne de Tencent Music ont augmenté de 37,7 % en glissement annuel, comme souligné au début, pour atteindre 71,2 millions.

De plus, Tencent Music a déclaré que les MAU audio de longue durée – la société a perdu 415 millions de dollars en janvier sur la plate-forme de livres audio et de podcast Lazy Audio – « ont dépassé 140 millions au troisième trimestre », en hausse de 89 % en glissement annuel, contre un gain de 100 % en glissement annuel pendant longtemps. -former les utilisateurs payants de l’audio (cinq millions à la fin du troisième trimestre 2021).

En concluant le rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021, Tencent Music a indiqué qu’il explorait des partenariats de collaboration – y compris un pacte axé sur les concerts avec Roblox ainsi que l’intégration avec d’autres divisions de Tencent – ​​et qu’il s’efforçait d’améliorer ses fonctionnalités de découverte et de promotion.

De même, « le nombre de musiciens indépendants sur la plate-forme Tencent Musician a atteint 260 000 » à la fin du troisième trimestre, indique le document – un chiffre remarquable car certaines versions indépendantes sont exclues de la répression initialement divulguée des accords musicaux exclusifs.

De plus, Tencent Music et Apple Music ont annoncé aujourd’hui un accord, permettant aux « maisons de disques et artistes qui font partie de TME Music Cloud » – la nouvelle plate-forme de distribution du service de streaming chinois – de « distribuer leur musique dans le monde via Apple Music ». Inutile de dire que cet avantage pourrait continuer à attirer les créateurs indépendants vers Tencent Music à l’avenir.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Tencent Music (NYSE : TME) se négociait à 7,94 $ par action, soit une perte de 0,13 % par rapport à la clôture d’hier. Après avoir décroché 32 $ par action plus tôt cette année, TME n’a jusqu’à présent pas pu se remettre du revers lié à la musique exclusive et d’une vente massive qui a suivi. Les dirigeants de Tencent Music ont annoncé en mars un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars, dans le cadre duquel la société a dépensé environ 239 millions de dollars au troisième trimestre 2021.