Tencent Music Stock affiche une baisse à deux chiffres au milieu des inquiétudes réglementaires

L’action Tencent Music (TME) a ​​chuté de plus de 12% sur la journée, malgré le fait que la société de streaming basée à Shenzhen ait enregistré une solide croissance de ses revenus et a annoncé un nouvel accord de licence Warner Music plus tôt cette semaine.

À la fermeture du marché aujourd’hui, l’action de Tencent Music valait 20,36 $ par action – une baisse de 12,17% par rapport à la valeur de clôture d’hier et une baisse d’environ 11 $ par action par rapport au sommet de mardi. S’appuyant sur ce point, mercredi a entraîné une réduction de valeur d’environ 20% pour le stock de Tencent Music.

Les causes exactes de la chute des cours boursiers restent floues, et comme mentionné, Tencent Music a débuté cette semaine en dévoilant un nouvel accord de licence avec Warner Music (ainsi que la création d’une maison de disques détenue conjointement) et en détaillant ce qui semblait être une solide performance financière au quatrième trimestre 2020.

Plus précisément, Tencent Music a déclaré avoir connu une croissance de 40,4% du nombre d’abonnés payants d’une année à l’autre au cours des trois derniers mois de l’année dernière, pour un même 56 millions de comptes premium. En outre, la société cotée en bourse, qui exploite QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music, a déclaré que son chiffre d’affaires trimestriel avait augmenté de 14,3% en glissement annuel, les plates-formes de streaming elles-mêmes ayant généré 29% de plus (423 millions de dollars) qu’au quatrième trimestre 2019.

Les révisions à la baisse des actions de Tencent Music par les professionnels de la finance peuvent cependant avoir contribué à la baisse du prix par action. Peu de temps après la publication du rapport sur les résultats, la banque d’investissement China Renaissance a exprimé l’opinion que la valeur actuelle relativement élevée de TME – à titre de référence, l’action valait moins de 10 dollars par action à la même époque l’année dernière – reflétait déjà la croissance continue du nombre d’abonnés et des revenus.

Goldman Sachs a fait écho à ce sentiment en expliquant sa propre dégradation de l’action Tencent Music – mais il convient de noter que HSBC a fixé un prix cible TME plus élevé, 35 $ par action, après la publication du rapport sur les résultats. Fait intéressant, Benzinga Insights a rapporté mardi que l’action de Tencent Music avait connu une «activité d’options inhabituelle», et que ces options haussières auraient pu affecter le gain de TME et, à son tour, amplifié les pertes des derniers jours.

Enfin, en ce qui concerne ce qui aurait pu entraîner la baisse de TME, un certain nombre d’autres entreprises technologiques chinoises ont rejoint Tencent Music pour se séparer d’une partie substantielle de leur valeur boursière, après que Bloomberg a rapporté que «le gouvernement chinois a proposé de créer une coentreprise avec des géants de la technologie qui superviseraient les données lucratives qu’ils collectent auprès de centaines de millions de consommateurs. »

Bien sûr, les responsables du gouvernement chinois agiraient probablement rapidement pour cibler Tencent, l’un des plus grands conglomérats du pays et du monde, si une telle «joint-venture» était créée. L’action iQIYI (IQ sur NASDAQ) a commencé cette semaine à près de 28 $ par action et s’est reposée à 20,08 $ par action à la fermeture du marché aujourd’hui – un prix qui reflète une baisse de 13,34% sur la journée.

Pour aggraver ces problèmes de partage d’informations, la Securities and Exchange Commission (SEC) a pris des mesures cette semaine pour appliquer la loi sur la responsabilité des sociétés étrangères détenues (HFCA Act), qui examinera de plus près les finances des entreprises basées en Chine, ce qui pourrait retirer les entreprises de la liste des États-Unis. échanges s’ils ne respectent pas les normes américaines de comptabilité et d’information financière.