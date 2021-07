Tencent Music Stock subit une baisse à deux chiffres après une sanction antitrust

L’Administration d’État chinoise de la réglementation du marché a récemment ordonné à Tencent Music de renoncer aux droits exclusifs d’une partie de sa musique sur plate-forme. Aujourd’hui, l’action Tencent Music (NYSE : TME) s’est séparée d’environ 50 % de sa valeur sur l’année et a atteint un creux de 52 semaines à 9,51 $ par action.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Tencent Music était en baisse de 6% par rapport à la clôture d’hier, avec des actions d’une valeur de 9,76 $ pièce. Le chiffre signifie une baisse d’environ 16% au cours des cinq derniers jours et une baisse de plus de 63% au cours des six derniers mois.

Sur ce dernier front, TME a grimpé jusqu’à 32,25 $ par action au cours du premier trimestre de 2021, bien que plusieurs facteurs – la menace d’une réglementation gouvernementale et une vente massive des actions de Tencent Music parmi eux – aient semblé provoquer un ralentissement important et ouvrir la voie à un 1 $. programme de rachat d’actions.

Mais même cette baisse initiale du cours des actions n’a pas fait chuter TME en dessous de 10 $ – une valeur jamais vue depuis mars 2020 et, bien sûr, nettement inférieure à la valeur par action de l’introduction en bourse de Tencent Music en décembre 2018.

Inutile de dire que, étant donné que le dernier contretemps s’est produit à la suite de la répression de la SAMR contre la musique exclusive, il semble que les investisseurs s’attendent à un effet substantiel à long terme sur l’abonnement aux services de streaming Tencent Music (QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music). Par ailleurs, un remaniement simultané en coulisses de la liste des dirigeants de l’entreprise pourrait être lié à l’action antitrust.

Le fait que Tencent Music ait enregistré une croissance record d’utilisateurs au milieu de l’expansion continue de sa bibliothèque de musique exclusive peut contribuer à l’humeur baissière. Tencent Music, dont le siège est à Shenzhen, dans son analyse des résultats du premier trimestre de 2021, a signalé une amélioration de 42,6% d’une année sur l’autre du nombre d’abonnés payants (qui ont craqué 60,9 millions de comptes), ainsi qu’une augmentation de 24% des revenus en glissement annuel, à 1,22 milliard de dollars. (Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 devrait être publié le lundi 16 août.)

Les supérieurs ont longtemps vanté la bibliothèque de musique exclusive en expansion rapide de leurs plates-formes, cependant, relayant dans le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020 que le nombre de «musiciens indépendants exclusifs a été multiplié par 13» sur les services. Il reste à voir si l’avantage commercial que l’entreprise a déjà obtenu suffira à compenser le recul de la musique exclusive.

Il convient de mentionner à cet égard que Tencent Music a également réalisé plusieurs pièces de premier plan en dehors de la sphère de la musique sous licence. Par exemple, janvier 2021 a apporté une acquisition de plus de 415 millions de dollars de Lazy Audio, “une plate-forme audio complète offrant des divertissements sous forme de livres audio, de comédie chinoise, de podcasts et d’autres émissions de radio”. De plus, la filiale de Tencent a investi dans la startup de concerts virtuels Wave et a vanté le succès d’audience de ses émissions en direct.

Il convient de souligner en conclusion que les premiers rapports sur la répression de Tencent Music par la SAMR suggéraient que la société s’exposerait à une amende de 1,5 milliard de dollars (Alibaba a dû payer 2,8 milliards de dollars en avril, et l’amende de TME n’a finalement totalisé que 77 000 dollars environ) et être obligée de vendre au large de Kuwo et Kugou. Bien que cette pénalité comparativement dévastatrice ne se soit pas matérialisée, elle – ainsi que l’ordre toujours important concernant la musique exclusive – rappelle le pouvoir réglementaire unilatéral que le gouvernement chinois détient sur les entreprises nationales et peut avoir pris en compte les préoccupations des investisseurs.