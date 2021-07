Tencent Music va perdre ses droits musicaux exclusifs au milieu d’une enquête, selon un rapport

Fin avril, des rapports indiquaient que Tencent ferait l’objet d’une pénalité de plusieurs milliards de dollars en Chine – avec un accent particulier sur ses avoirs Tencent Music – dans le cadre d’une répression « antitrust » plus large de la part du gouvernement. Maintenant, les autorités se prépareraient à annoncer la sanction du conglomérat, qui semble beaucoup plus légère qu’initialement prévu.

. a récemment fait la lumière sur les nuances de la sanction antitrust, citant des sources anonymes connaissant le sujet. Dans les rapports d’avril susmentionnés, différentes sources ont encore précisé que l’Administration d’État de la réglementation du marché (SAMR) infligerait à Tencent une amende de plus de 1,5 milliard de dollars. Et comme Alibaba a dû payer la somme astronomique de 2,8 milliards de dollars le même mois, les frais substantiels ne semblaient pas hors du domaine du possible.

Cependant, selon . encore une fois, Tencent devrait payer une amende de 77 000 $ (500 000 CN¥) environ, en raison de son prétendu échec à signaler l’acquisition en 2016 des services de streaming Kugou Music et Kuwo Music au gouvernement. Auparavant, des preuves suggéraient que Tencent Music – qui exploite QQ Music et l’application de karaoké WeSing, en plus de Kugou et Kuwo – devrait se séparer de ces deux dernières plates-formes.

Au lieu de cela, le SAMR exigerait apparemment que Tencent Music renonce aux droits exclusifs sur certaines musiques.

Alors que les trois grands labels – dirigés par Universal Music Group – ont supprimé les albums exclusifs aux États-Unis et ailleurs il y a des années, arguant qu’ils nuisent au paysage du streaming, Tencent Music a continué à accumuler des morceaux auxquels les utilisateurs chinois ne peuvent pas accéder via d’autres plateformes. Certes, l’entité a révélé en mars 2021 que son “nombre de musiciens indépendants exclusifs avait été multiplié par 13 au quatrième trimestre” de 2020.

Malgré la portée de cette bibliothèque musicale exclusive, cependant, des sources ont indiqué que Tencent Music sera autorisé à conserver certains des accords correspondants, les responsables se concentrant apparemment sur les accords impliquant des actes de haut niveau tels que Jay Chou.

On ne sait pas exactement ce qui a conduit à la punition relativement clémente de Tencent, car ni la SAMR ni le conglomérat basé à Shenzhen lui-même n’ont commenté publiquement la question. De même, il reste à voir si le propriétaire de WeChat fera face à des pénalités supplémentaires dans ses autres divisions.

Mais il convient de noter ici que Tencent Music en avril – le même mois au cours duquel des rapports suggéraient qu’une amende massive et une vente forcée de Kugou/Kuwo étaient imminentes, une fois de plus – a brusquement fait appel à l’ancien vice-président de Tencent Zhu « Ross » Liang pour remplacer Cussion Kar Shun Pang en tant que PDG, ce dernier devenant président exécutif du conseil d’administration. Même ainsi, seul Pang (pas le nouveau PDG Liang) a fourni une déclaration pour la solide analyse des performances de l’entreprise au premier trimestre 2021.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Tencent Music (NYSE : TME) était en baisse de près de cinq pour cent par rapport à la valeur de clôture de vendredi, pour un prix par action de 12,26 $. Les actions de Tencent proprement dites, pour leur part, avaient subi une baisse d’environ 3,3 % et se négociaient à 68,43 $ chacune.