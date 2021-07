Tencent ouvre un nouveau studio TiMi à Montréal

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a ouvert un autre studio de jeux en Amérique du Nord.

Tel que rapporté par GamesBeat, la branche TiMi Studio Group de la société s’est installée à Montréal, au Canada, et travaille apparemment sur un tout nouveau titre triple-A, monde ouvert et jeux en tant que service pour PC et console. TiMi Montréal recrute en ce moment et a déjà attiré un certain nombre de vétérans de l’industrie, apparemment.

« L’équipe de Montréal ne fait que commencer, avec plusieurs fabricants de jeux locaux respectés qui se sont inscrits avec une vaste expérience dans l’industrie, notamment Ubisoft, Google Stadia, EA, Rockstar Games, Bethesda Game Studios, Behaviour Interactive, avec quelques consultants aidant ainsi », a déclaré Vincent Gao, responsable du développement mondial des jeux chez TiMi Studio Group.

« Nous n’avons pas de nombre précis à partager maintenant, mais nous prévoyons que ce sera une équipe assez importante en raison de la nature du projet sur lequel nous travaillons. TiMi Montréal est en train de créer un jeu triple A en monde ouvert, suffisamment grand pour contenir un contenu riche et permettre l’exploration des joueurs.

Gao a poursuivi : « Notre présence en Amérique du Nord est en préparation depuis plusieurs années, donc atteindre ce point et partager cette nouvelle avec vous est un grand progrès. Nous continuerons à y travailler afin que nous ayons plus à partager bientôt.

Cette nouvelle fait suite à la création par Tencent de TiMi Seattle en juin de l’année dernière.

