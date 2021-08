Tencent promet des restrictions pour les enfants au milieu d’accusations de dépendance aux jeux

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a annoncé qu’il introduirait des systèmes pour limiter le temps que les enfants passent à jouer.

Tel que rapporté par ., la société a publié une déclaration disant qu’elle mettra en place ces mesures en plus d’appeler à une interdiction à l’échelle de l’industrie des enfants de moins de 12 ans jouant à des jeux vidéo.

Cela survient dans le sillage du média local Economic Information Daily – qui a des liens avec le gouvernement chinois – a récemment publié un article décrivant les jeux vidéo en ligne comme « de l’opium spirituel ». Non seulement cela, la publication est allée jusqu’à distinguer le propre titre MOBA mobile de Tencent, Honor of Kings, comme une force addictive au sein de la société.

Le cours de l’action Tencent s’est effondré de plus de 10 % en début de séance, ce qui s’est traduit par une baisse d’environ 60 milliards de dollars de la capitalisation boursière.

La dépendance aux jeux vidéo est devenue un sujet brûlant en Chine. Fin 2019, le régulateur de contenu du pays a déclaré qu’il prenait des mesures contre ce qui était perçu comme un problème de santé mentale.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72393/tencent-promises-restrictions-for-kids-amid-games-addiction-accusations/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));