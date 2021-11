Tencent rachète une participation minoritaire dans la société Yooka-Laylee Playtonic

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent a investi dans le studio de jeux britannique Playtonic.

La société a acheté pour un montant non divulgué le fabricant Yooka-Laylee, qui conserve le contrôle total de sa propriété intellectuelle. Playtonic dit que cet investissement sera utilisé pour recruter du personnel et pouvoir déployer plus d’un studio.

« Il y a six ans, nous avons construit une fusée cool et excitante, fixé un cap que nous pensons être juste et excitant. Nous sommes ravis que Tencent soit d’accord avec ce cours et ait fourni du carburant pour fusée pour étendre la portée de notre mission », a déclaré le fondateur de Playtonic, Gavin Price (photo).

« Le compte à rebours jusqu’à aujourd’hui a inclus (inspirez profondément)… notre Kickstarter record pour Yooka-Laylee, augmentant la portée du duo de copains avec le célèbre Yooka-Laylee et l’Impossible Lair, établissant Playtonic Friends et le lancement réussi de son premier trois titres – BPM : Bullets Per Minute, A Little Golf Journey et Demon Turf, signant 3 autres beautés incroyables dans L’il gator Game, Victory Heat Rally & Blossom Tales 2 – The Minotaur Prince, et tout en restant cool (demandez nos parents)! MAIS avec l’aide de Tencent, nous pouvons étendre et accélérer les projets super excitants et super secrets que nous gardons également près de nos coffres au trésor… les choses vont devenir folles de Bat Ship au cours des prochaines années ! S’il vous plaît, imaginez un emoji clin d’œil en ce moment.

Playtonic a fondé le label d’édition Friends plus tôt en 2021.

