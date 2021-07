Tencent s’apprête à acheter Sackboy, développeur de Crackdown 3 Sumo Digital

in

Sumo numérique, le studio derrière des jeux comme Sackboy: A Big Adventure et Crackdown 3, devrait être acheté par une société chinoise Tencent pour 1,27 milliard de dollars.

La dernière acquisition de l’empire du jeu en constante expansion de Tencent sera le studio britannique Sumo Digital.

Selon ., les actionnaires de la société basée à Sheffield, Sumo Digital, obtiendront 513 pence en espèces par action – et c’est une impressionnante prime de 43% par rapport au dernier prix. Sans surprise, les rapports suggèrent que les actionnaires de Sumo sont impatients de voir l’accord se poursuivre.

Tencent prendra le contrôle de Sumo lui-même et des multiples studios qu’il contrôle. Cela comprend divers studios de sumo à Sheffield, Nottingham, Newcastle, Leamington Spa et Warrington, ainsi que les studios internationaux Pipeworks, Atomhawk, Lab42, PixelAnt, Red Kite Games et Sumo Pune.

Tencent en a donc certainement pour son argent.

« L’opportunité de travailler avec Tencent est une opportunité que nous ne pouvions tout simplement pas manquer. Cela apporterait une autre dimension au Sumo, nous offrant des opportunités de vraiment marquer notre empreinte sur cette industrie incroyable, d’une manière qui était auparavant hors de portée », a déclaré le patron de Sumo, Carl Cavers, dans un communiqué. « Tencent a de solides antécédents en matière de soutien aux équipes de direction et à leurs stratégies existantes.

« Parallèlement à l’accélération du travail de propriété intellectuelle, Tencent a démontré son engagement à soutenir le travail de nos clients et a déclaré son intention de s’assurer que nous disposions de l’investissement nécessaire pour continuer à nous concentrer sur le travail avec nos principaux partenaires stratégiques sur le clé en main et le co- projets de développements.”

Cette dernière grande acquisition fait suite à l’acquisition par Tencent d’une participation majoritaire dans le studio Don’t Starve Klei Entertainment et à un investissement majeur dans le développeur GTFO 10 Chambers.

Tencent a également acquis une participation majoritaire dans Yager et a récemment créé un studio californien.

Sûr de dire, lorsque les différents projets que les studios Tencent ont en préparation seront prêts à sortir, la société aura une grande influence dans l’espace international des jeux.