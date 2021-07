Tencent s’empare du développeur de jeux vidéo Sumo pour 1,3 milliard de dollars

Un membre du personnel est vu sur un stand de Tencent lors d’une exposition lors de la China Internet Conference à Pékin

Le chinois Tencent (0700.HK) rachètera le développeur britannique de jeux vidéo Sumo (SUMO.L) pour 1,27 milliard de dollars, a-t-il annoncé lundi, ajoutant de nouveaux titres à son portefeuille croissant de jeux vidéo en tête des charts.

L’achat, qui renforcera la présence du géant chinois de l’Internet à l’échelle mondiale, rassemble les jeux de course et de snooker de Sumo avec la gamme de jeux plus en vue de Tencent, qui comprend la version mobile de Call of Duty.

Les actionnaires de Sumo, basée à Sheffield, recevront 513 pence en espèces par action, une prime de 43% par rapport au dernier cours et valorisant la société à 919 millions de livres, a déclaré Tencent, faisant grimper les actions de Sumo de 42% à un niveau record.

L’accord intervient quelques jours après que le régulateur chinois du marché a décidé de bloquer les projets de Tencent de fusionner les sites de streaming de jeux vidéo, Huya (HUYA.N) et DouYu, pour des motifs antitrust.

Il s’agit du deuxième accord majeur impliquant une société britannique de jeux vidéo au cours de l’année écoulée, après l’accord du fabricant de jeux vidéo américain Electronic Arts (EA.O) pour acheter Codemasters basé en Grande-Bretagne. lire plus

Tencent, avec des participations dans des sociétés qui fabriquent Fortnite et League of Legends, est le deuxième groupe mondial de jeux vidéo en termes de chiffre d’affaires après Sony.

“Les accords chinois peuvent impliquer un risque réglementaire plus élevé, mais nous ne voyons aucune résistance ou contre-offre probable”, ont déclaré les analystes de Jefferies.

EXPERTISE ET RESSOURCES

Sumo, qui compte la Xbox de Microsoft, Amazon Game Studios, Apple, Google et la BBC comme clients et partenaires, a vu sa valeur monter en flèche depuis une inscription en 2017 sur le marché junior AIM de LSE à 100 pence.

« Le conseil d’administration de Sumo est fermement convaincu que l’entreprise bénéficiera du vaste écosystème de jeux vidéo de Tencent, de son expertise industrielle éprouvée et de ses ressources stratégiques », a déclaré le président non exécutif Ian Livingstone.

Tencent détient 8,75 % et est le deuxième actionnaire de Sumo, qui possède 14 studios dans cinq pays et a sorti les jeux vidéo dont Hotshot Racing, Sackboy: A Big Adventure et WST Snooker l’année dernière.

Le patron de Sumo, Carl Cavers, a déclaré que lui et les co-fondateurs Paul Porter et Darren Mills reprendraient leurs rôles.

« L’opportunité de travailler avec Tencent est une opportunité que nous ne pouvions tout simplement pas manquer », a déclaré Cavers, qui a fondé la société il y a 18 ans.