Tendai sort son premier single exaltant “Not Around”

Avec la sortie de son premier single et de la vidéo d’accompagnement “Not Around”, le jeune chanteur londonien tendai nous donne un premier aperçu de son univers. Le talent britannique montant est l’un des nouveaux signataires de 0207 Def Jam, la maison britannique du label Def Jam Recordings.

“Not Around” est un premier album entièrement autonome – écrit, interprété et produit par tendai lui-même – et une merveilleuse introduction à une nouvelle voix dans la musique britannique. Il est accompagné d’une vidéo du célèbre réalisateur Hector Dockrill, ne faisant qu’ajouter à la portée et à l’ambition indéniables de la musique.

S’exprimant sur sa musique, tendai déclare : « Je ne fais que commencer. Essayer de combler le fossé entre l’émotion et l’expression.

Le parcours musical de formation de tendai a commencé à l’âge de sept ans lorsqu’il a écrit sa première chanson à la demande de sa mère. Au cours des quatorze années suivantes, le chanteur, auteur-compositeur, producteur et interprète de Canning Town, dans l’est de Londres, a construit un univers musical unique.

Sa musique contient l’honnêteté fulgurante des lamentations nocturnes, palpitantes et palpitantes avec l’énergie d’une soirée londonienne. C’est à la fois cinématographique (quand poussé tendai parle de son amour de l’art du cinéma) et d’une intimité désarmante ; selon les propres mots de tendai « c’est de la musique à ressentir dans vos os ». Sans limite de genre et à la fois nostalgiques et totalement contemporains, les histoires de tendai d’être jeune et de tomber amoureux à Londres ont une universalité qui sera profondément ressentie par les fans du monde entier.

La vidéo met en lumière l’amour de tendai pour le cinéma, avec ses vibrations néo-noires et ses paysages urbains luxuriants présentés à travers un objectif fish-eye. tendai, avec une petite casquette assise au sommet de sa tête, chante dans l’ombre, s’enveloppant et “Not Around” dans un délicieux mystère. Avec l’arrangement délicieusement clairsemé de la chanson, tendai muse avec les côtelettes R&B d’un vétéran chevronné.

Dérivant entre des pièces abandonnées, des toits désolés et enveloppés de brouillard et des zones industrielles jonchées de tuyaux et de plomberie, tendai propose un certain nombre de signifiants visuels pour aider à souligner le mélodisme poignant et les paroles émotionnelles au centre du morceau. Partout où il va, tendai est piégé, coincé dans un monde qui se referme rapidement sur lui. La musique est une voie de sortie, un baume et un baume pour le chanteur et le public.

Achetez ou diffusez “Not Around”.