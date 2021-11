Tendance astucieuse toujours faible, mais le rallye de repli pourrait s’étendre à 17600-17650; acheter ces 4 actions pour des gains

Pour les day traders, maintenant 17400/58300 serait le niveau clé à surveiller. (Photo : REUTERS)

Par Shrikant Chouhan

Les indices de référence ont connu une forte reprise, après une séance de négociation volatile, le Nifty termine 68 points plus haut tandis que le Sensex était en hausse de 141 points. Après une ouverture faible, le Nifty a finalement pris le support près de 17200/57700 et s’est fortement inversé. Parmi les secteurs, un fort intérêt d’achat a été observé pour les actions des métaux, en conséquence, l’indice Nifty Metal a progressé de près de 3,5 %.

Techniquement, la formation à court terme est toujours du côté faible, mais en raison d’une situation de survente extrêmement élevée, le marché a enregistré un rebond technique, il a également formé une bougie haussière qui indique une nouvelle hausse par rapport aux niveaux actuels. Pour les day traders, maintenant 17400/58300 serait le niveau clé à surveiller. Au-dessus du même niveau, le rallye de retrait se poursuivra jusqu’à 17600-17650/59000-59150. D’un autre côté, en dessous de 17400/58300, la forte possibilité d’une autre jambe de correction jusqu’à 17330-17280/58000-57800 n’est pas exclue.

Bharti Airtel : ACHETER

CMP – Rs 757,25 | CIBLE – Rs 795 | SL – Rs 740

L’action a donné une cassure à sa configuration graphique en triangle ascendant avec un puissant chandelier haussier. De plus, sur les graphiques quotidiens, elle a formé une formation inférieure plus élevée, d’où la structure du compteur indique le début d’un nouveau mouvement haussier dans le compteur.

HCL Technologies : ACHETER

CMP – Rs 1115,75 | CIBLE – Rs 1170 | SL – Rs 1090

Après la correction par rapport aux plus hauts de 1360, il y a une pause dans une tendance baissière et le compteur se consolide dans une fourchette avec une activité de volume décente près de sa zone de support de retracement, ce qui suggère que l’action suscite un intérêt haussier car elle est en territoire de survente, donc nous nous attendons à un fort retournement à l’horizon à venir.

Grasim Industries : ACHETER

CMP – Rs 1776,8 | CIBLE – Rs 1870 | SL-Rs 1740

Sur le graphique journalier, après le mouvement haussier, l’action a enregistré des bénéfices à des niveaux plus élevés, mais finalement, elle a pris un support dans une zone de retracement de Fibonacci. De plus, l’activité de volume supplémentaire près de la zone de support indique un renversement par rapport aux niveaux actuels.

Financement du logement Indiabulls : ACHETER

CMP – Rs 216,45 | CIBLE – Rs – 230 | SL – Rs 212

L’action se négocie globalement dans une fourchette de 200 à 250 et actuellement, elle est disponible près de la fourchette inférieure de la limite après sa correction à court terme. niveaux actuels dans les prochaines séances de bourse.

(Shrikant Chouhan est responsable de la recherche sur les actions (vente au détail) chez Kotak Securities Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

