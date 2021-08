Tendance Contemporaine Femme Automne 2021 : Costume Retravaillé – WWD

Au fur et à mesure que les employés retournent à leurs bureaux, la couture est sur le point de faire son propre retour. Que les gens soient en personne ou qu’ils travaillent toujours à distance, il y a une ambiance urbaine et sur mesure pour l’automne qui traverse le marché contemporain. Une couture décontractée et élégante ; jupes plissées; Des couches de cuir audacieuses et des coloris optimistes signalent tous une garde-robe de travail revigorée.

Sur les défilés d’automne, les designers Jil Sander, Proenza Schouler, Nina Ricci, Peter Do, 1017 Alyx 9SM, Prada, Off-White et bien d’autres ont proposé une version retravaillée de la garde-robe traditionnelle avec des messages d’optimisme et d’autonomisation au premier plan.

Les labels contemporains Danz, Ashlyn, Eytys et Calvin Luo ont emboîté le pas avec des looks sur mesure avant-gardistes et des accessoires urbains tels que des chaussures garçonnes de Labucq et Eytys, et des bijoux superposés de Other People’s Property, Mam, Sophie Bille Brahe et Pattaraphan.

Ici, WWD rassemble les looks intelligents des défilés de créateurs d’automne aux côtés de prises mises à jour de créateurs contemporains et de looks de vêtements de travail emblématiques du cinéma.