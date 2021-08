Tendance croissante vers l’adoption de produits nutritionnels 100% végétaux et propres : Aarti Gill, PDG d’OZiva

Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, les gens se concentrent de plus en plus sur leur alimentation ainsi que sur leur apport nutritionnel pour renforcer leur immunité et leur santé globale.

Le consommateur indien est de plus en plus conscient et informé lorsqu’il s’agit d’adopter une vie holistique avec des produits de nutrition et de bien-être propres et à base de plantes. La récente pandémie a catalysé une transition sociale visible vers l’adoption de modes de vie plus sains et plus propres à base de plantes à travers le monde. Même en Inde, l’accent mis sur l’obtention de la nutrition à partir de sources propres et vertes s’est considérablement accru. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Aarti Gill, co-fondateur et PDG d’OZiva a parlé de la croissance du marché nutraceutique en Inde, de l’impact de Covid-19 et plus encore. Extraits :

Quel est votre regard sur le marché nutraceutique et quel est l’impact du Covid-19 sur ce segment ?

La pandémie de Covid-19 a inauguré un changement de paradigme majeur dans le comportement humain, en particulier en ce qui concerne l’alimentation et la nutrition. Les effets dévastateurs de la pandémie ont conduit les gens du monde entier à adopter un mode de vie plus sain et à base de plantes qui consiste à manger des légumes verts frais, des fruits de saison, des grains entiers, des noix et d’autres superaliments pour atteindre leur quota nutritionnel quotidien. Il y a aussi une augmentation de la consommation d’aliments qui renforcent l’immunité. De plus, partout dans le monde, les gens s’éveillent à l’idée d’adopter des séances d’entraînement régulières, des exercices physiques, du yoga et de la méditation pour soulager les tensions et rester sans stress et sans maladie en ces temps difficiles. On remarque également la tendance croissante à adopter des produits nutritionnels 100 % végétaux et propres qui ont fait leurs preuves pour aider les gens à mieux absorber les nutriments, à faciliter la digestion et à une foule d’autres avantages.

Étant donné que le marché est inondé de faux suppléments, que pensez-vous à cet égard ?

Le marché indien des suppléments regorge d’un vaste excès de produits douteux et contrefaits qui sont potentiellement nocifs pour le corps lorsqu’ils sont consommés sur une longue période. En tant que consommateur conscient et averti, il est de sa responsabilité de se procurer des suppléments uniquement après avoir mené des recherches et une enquête de marque diligentes. La majorité des nutritionnistes médicaux mondiaux recommandent de ne consommer que des suppléments propres et à base de plantes qui n’ont aucun effet secondaire sur le corps. OZiva est la première marque indienne de nutrition saine certifiée spécialisée dans l’extension d’une large gamme de suppléments et de nutraceutiques à base de plantes pouvant répondre efficacement aux divers besoins nutritionnels de différents groupes démographiques de consommateurs tels que les amateurs de fitness, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.

Depuis un certain temps, l’Inde accorde une grande importance aux aliments à base de plantes. Pensez-vous que la pandémie a encore accentué la demande de régime à base de plantes ?

Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, les gens se concentrent de plus en plus sur leur alimentation ainsi que sur leur apport nutritionnel pour renforcer leur immunité et leur santé globale. Une alimentation saine et équilibrée, bien remplie de tous les nutriments essentiels, est la clé de la santé globale. Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le marché mondial des produits à base de plantes et à base de plantes est sur le point d’atteindre 13 000 milliards de dollars d’ici 2025, et en Inde, nous observons une croissance accélérée pour le segment. Alors que la majeure partie de l’Inde était traditionnellement végétarienne, nous voyons maintenant encore plus de personnes adopter des régimes alimentaires 100% propres et à base de plantes pour la santé et le bien-être général.

Quel genre de stratégies marketing avez-vous adopté pendant la pandémie?

Nous nous sommes concentrés sur l’introduction de produits qui répondent aux besoins du moment. L’immunité étant la plus grande préoccupation des consommateurs à travers le pays, nous avons introduit Immunity Multi (multivitamines à base de plantes pour l’immunité) et la série OZiva Bettr de vitamines et de minéraux à base de plantes. Les vitamines et minéraux à base de plantes offrent une meilleure absorption par rapport aux produits synthétiques et sont fortement recommandés par les experts du monde entier. Nous traversons tous des moments difficiles et nous pensons qu’il est plus important que jamais de prendre sa santé en main. À travers notre contenu, nous visons à fournir des informations utiles et pertinentes par l’intermédiaire d’experts (par exemple : exercices de respiration pour une meilleure capacité pulmonaire, yoga asanas qui peuvent aider à renforcer notre système immunitaire, etc.) ». À l’ère du numérique, la technologie joue un rôle essentiel dans toutes les sphères opérationnelles. Cela nous aide à atteindre et à interagir avec des clients du monde entier. En fait, nous sommes la première marque de nutrition omnicanale connectée au monde où les gens peuvent acheter un produit de n’importe où et consulter un expert humain par voie numérique.

Comment prévoyez-vous la croissance de la « nutrition féminine » en Inde ?

Une majorité de femmes indiennes sont incapables de satisfaire leurs besoins nutritionnels quotidiens en raison d’une alimentation pauvre et insuffisante. Plus d’un quart des femmes dans le pays souffrent de sous-alimentation et présentent un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 18,5 kg/m. De plus, une mère sous-alimentée donne inévitablement naissance à un bébé sous-alimenté, perpétuant ainsi un cycle intergénérationnel de sous-nutrition. OZiva a introduit une classe spécifique de produits de qualité supérieure qui se concentrent exclusivement sur l’amélioration de la santé des femmes à travers les différentes étapes de leur vie. Protein & Herbs for Women a été spécialement formulé pour les femmes et contient des ingrédients propres et des herbes qui favorisent un meilleur métabolisme, l’équilibre hormonal, la peau et les cheveux. Nous proposons également des produits spécialisés tels que HerBalance pour le SOPK, HerBalance pour la ménopause, HerBones (santé des os), etc., répondant aux différents besoins des femmes.

Vous vous aventurez bientôt dans la catégorie des soins personnels et de la nutrition des enfants. Faites-nous savoir comment vous souhaitez promouvoir et tirer parti de cela sur le marché. Quels sont les types de produits qui seront inclus dans la catégorie ?

OZiva bénéficie déjà d’une présence inégalée dans le segment des produits propres à base de plantes offrant des produits pour la santé holistique couvrant des catégories telles que la santé, la nutrition, la beauté et plus encore.

La gamme OZiva Clean Beauty proposera des produits qui fournissent les bienfaits des phytonutriments et des activités cliniquement prouvées, soutenus par les sciences botaniques. La gamme se compose d’une large gamme de produits de soins de la peau et des cheveux qui sont sûrs et efficaces sans aucun produit chimique nocif. Nous avons actuellement la gamme Phyto Cleanse (produits anti-acné), la gamme Inner Glo (éclat et éclat), la gamme Youth Elixir (anti-âge), la gamme Absolut Even (anti-pigmentation) et Naturelle Infusion (pour la croissance et la nutrition des cheveux). Nous avons plus de produits dans le pipeline.

OZiva Kids est prêt à être mis en ligne en septembre. Dans cette catégorie, nous aurons des produits spécialisés pour les enfants en pleine croissance offrant une nutrition holistique.

Quelle est la proposition centrale de la marque ?

Nous avons toujours été motivés par une question : comment nous permettons aux gens d’être en meilleure santé et mieux. Nous croyons que la perfection est un mythe. Nous essayons tous d’être une meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Et nous voulons nous assurer que dans ce voyage d’amélioration, vous disposez de produits propres à base de plantes. Cette pensée fondamentale a guidé tout le travail que nous avons fait jusqu’à présent. Nous croyons que la santé holistique consiste à atteindre un équilibre entre l’esprit, le corps et l’âme ! De ce que nous mangeons à ce que nous appliquons, cela a vraiment un impact sur notre santé et notre bien-être.

Vous avez récemment encordé Deepika Padukone en tant qu’ambassadeur de votre marque. Peux-tu nous dire pourquoi tu l’as choisie ?

Deepika Padukone est l’incarnation parfaite de nos valeurs qui consistent à s’efforcer d’être meilleur à tous égards et à adopter une approche holistique de la santé globale, physique et mentale. Notre philosophie de “har tarah se a better you” résonne bien avec Deepika qui a été extrêmement vocal sur l’équilibre entre la santé physique et mentale. Il est important d’avoir une alimentation saine tout en maintenant la santé physique et le bien-être mental. Et cette association est la prochaine étape cruciale dans nos efforts pour mener une révolution nationale de la santé et du bien-être.

Quels sont vos projets d’extension ?

En tant que marque, nous voulons donner aux gens les moyens d’adopter un mode de vie propre et holistique. Nous nous sommes aventurés dans des catégories plus récentes comme les segments des soins personnels et des enfants. Nous augmenterons également notre empreinte hors ligne pour renforcer notre présence omnicanal. Nous continuerons d’investir dans les personnes, les produits, la technologie et, dans la mesure où la marque OZiva est considérée, elle continuera de croître.

