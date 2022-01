Tendance du Nouvel An : la demande pour des rôles technologiques ici pour rester

Nicolas Dumoulin, directeur général principal, Michael Page Inde et Thaïlande, a déclaré à FE qu’en cas de changement, l’augmentation des emplois augmente de 25 à 30 %.

Les rôles technologiques continueront d’être demandés au cours de l’année civile en cours dans tous les secteurs, car la transformation numérique reste la clé pour les entreprises. Dans l’ensemble, l’année 2022 devrait connaître une croissance d’environ 30 à 40 % des embauches à tous les niveaux par rapport à 2021, tandis que les salaires pourraient connaître une augmentation de plus de 10 %, ce qui est considérablement plus élevé que les cinq dernières années.

Selon Michael Page, du point de vue des salaires, les attentes ont augmenté considérablement en raison des augmentations qui se produisent dans différents secteurs et marchés. Nicolas Dumoulin, directeur général principal, Michael Page Inde et Thaïlande, a déclaré à FE qu’en cas de changement, l’augmentation des emplois augmente de 25 à 30 %.

« Cela peut aller plus loin jusqu’à 50-100% selon le poste et l’industrie dans laquelle l’individu travaille », a-t-il déclaré.

Siddhartha Gupta, PDG de Mercer|Mettl, a déclaré : « La ‘Grande Démission’ a permis aux employés d’avoir un effet de levier dans la relation employé-employeur, et ainsi de négocier les salaires et les avantages. En conséquence, les recruteurs devront repenser leur stratégie pour attirer les meilleurs talents. »

Comme les entreprises informatiques devront soutenir le parcours de numérisation, elles resteront un employeur majeur au cours de l’année à venir. Cependant, des entreprises de secteurs comme les télécommunications, les communications, les médias, la fabrication et même les restaurants et les hôtels envisageront d’embaucher des talents technologiques sérieux en 2022.

Vijay Sivaram, PDG de Quess IT Staffing, a déclaré : « L’accent sera mis sur l’automatisation à un niveau record. De plus, les professionnels de la technologie continueront d’être en forte demande, même si l’attrition se stabilisera et les organisations se concentreront sur l’amélioration des compétences ».

Certes, Accenture en Inde a déclaré qu’il continuerait à embaucher pour les compétences recherchées dans des domaines tels que le numérique, le cloud, la sécurité, les données et l’IA, ainsi que les compétences en plateforme et autres compétences de base. Lakshmi C, directeur général et responsable (ressources humaines), Accenture en Inde, a déclaré : « Nous recrutons également des experts dans divers secteurs, notamment les services financiers, les biens et services de consommation et les sciences de la vie, ainsi que des experts fonctionnels dans les domaines de la finance et de la comptabilité, marketing, approvisionnement et chaîne d’approvisionnement.

Chez Walmart Global Tech India (WGTI), l’accent sera mis sur la constitution d’une équipe de direction interfonctionnelle, comprenant des membres de la technologie, des produits, de la conception et des opérations commerciales. Hari Vasudev, directeur national et vice-président senior (technologie), WGTI a déclaré : « Nous continuerons d’investir et d’accélérer dans les domaines du cloud, du big sata et de l’IA/ML pour créer des solutions attrayantes pour nos clients.

L’embauche de dirigeants devrait augmenter de 20 à 25 % au cours de la prochaine année, tandis que l’embauche de niveau intermédiaire devrait augmenter de 30 à 40 %. « Les entreprises traditionnelles comme celles du nouvel âge se concentreront sur le renforcement de leurs équipes de direction. Alors que l’augmentation de l’activité commerciale entraînera une expansion et une croissance des embauches de niveau intermédiaire à junior », a déclaré Dumoulin.

En termes de secteurs, les récentes conclusions de ManpowerGroup montrent que les employeurs des secteurs de l’informatique et de la technologie ont les intentions d’embauche les plus fortes avec des perspectives d’emploi nettes de plus de 60% au cours des trois premiers mois de 2022. Une activité d’embauche vigoureuse est prévue dans les restaurants et les hôtels, et les secteurs de la banque, de la finance, des assurances et de l’immobilier avec des perspectives de 56% plus et plus de 52%, respectivement. Les employeurs des secteurs de la fabrication et de l’éducation, de la santé, du travail social et du gouvernement s’attendent également à un rythme d’embauche soutenu, tandis que les perspectives pour le secteur du commerce de gros et de détail s’élèvent à plus de 42 %. Les employeurs du secteur de la construction et de la production primaire prévoient également de bonnes augmentations de la masse salariale au cours de la prochaine année.

Sandeep Gulati, directeur général de ManpowerGroup India, a déclaré que l’augmentation des perspectives d’embauche reflète la confiance soutenue des employeurs dans la réalisation d’une reprise post-pandémique.

Cependant, l’industrie des ressources humaines est consciente des préoccupations que la nouvelle variante de Covid-19 Omicron pose pour les plans d’embauche des entreprises. Aditya Narayan Mishra, directeur et PDG de CIEL HR Services, a déclaré : « Au cas où les infections causées par Omicron augmenteraient, nous pourrions voir des restrictions dans la circulation des personnes. Par conséquent, l’embauche dans des secteurs industriels tels que la fabrication, la vente au détail, les infrastructures, les voyages, l’hôtellerie et le divertissement sera affectée. »

