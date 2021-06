Tendance fluctuante : les exportations d’acier doivent continuer à soutenir la production

En réponse aux demandes formulées par les autorités chargées du projet et quelques grands équipementiers, le gouvernement chinois a fortement conseillé aux producteurs d’acier de réduire la production d’acier.

Au cours des quatre premiers mois de 2021, l’industrie sidérurgique mondiale a produit 663 MT d’acier brut, soit environ 14% de plus que l’année dernière. La Chine a déployé 375 MT d’acier brut au cours de la période (56,5%), ce qui dépasse de 16% le niveau de l’année dernière.

La croissance de la production d’un produit essentiel signifie une perspective positive pour le secteur des métaux. Il est rapporté que les États-Unis et l’UE traversent une sorte de pénurie d’approvisionnement car ces deux marchés ont restreint les importations d’acier, le premier avec l’aide de droits supplémentaires sur l’importation d’acier et d’aluminium (25 et 10 %, respectivement) en vertu de L’article 232 de la loi américaine sur le commerce et l’UE en imposant un système de quotas tarifaires contre les sources d’importation traditionnelles de la Corée du Sud, du Japon et de la Turquie.

Soutenu par l’augmentation des dépenses gouvernementales en infrastructure (annonce récente du président Biden d’un investissement fédéral de 2 000 milliards de dollars) en mettant l’accent sur les politiques Buy America et les dépenses de relance en France et en Italie, la pratique consistant à augmenter les stocks dans un marché en hausse par les commerçants, les centres de services et les équipementiers tiré le carburant.

En conséquence, le taux quotidien de Covid en Inde, ainsi que le taux de mortalité quotidien, ont augmenté. Les blocages à l’échelle nationale sont désormais remplacés par des blocages localisés avec la possibilité pour l’industrie de continuer à fonctionner avec un nombre limité d’employés. Cette tendance est révélatrice d’une croissance des pays avancés d’un côté et des économies atones des pays émergents en développement (hors Chine) tirant leurs ressources pour combattre la menace d’un autre côté.

La Chine présente un scénario curieux. Dans un effort pour réduire la pollution atmosphérique et les émissions de CO2, le gouvernement chinois limite la production d’acier. Bien que la croissance de la production au cours des quatre premiers mois de 2021 n’indique pas que l’industrie s’aligne sur la ligne de pensée du gouvernement, la demande intérieure montre une tendance à la hausse (accumulation croissante de stocks par les commerçants et les entreprises de construction, augmentation des dépenses d’investissement par entreprises industrielles et plus de construction résidentielle par les ménages). Sur la base de la production du 21 mars en Chine, le niveau annualisé de production d’acier brut pour la Chine a été évalué à 1,107 milliard de tonnes en 2021, soit 5% de plus que le niveau de production de 2020. L’augmentation de la production d’acier en Chine a nécessité une demande croissante de matières premières matériaux, ferraille, minerai de fer et acier semi-fini. Les prix de l’acier sur le marché intérieur chinois ont fait un voyage vers le nord.

En réponse aux demandes formulées par les autorités chargées du projet et quelques grands équipementiers, le gouvernement chinois a fortement conseillé aux producteurs d’acier de réduire la production d’acier. Deux mesures récentes annoncées par le gouvernement chinois sont intéressantes. À compter du 1er mai’21, toutes les remises à l’exportation applicables (remises de TVA de 9 à 13 %) sont supprimées, ce qui signifie que les offres chinoises à l’exportation pour HRC, barres d’armature et ronds augmenteraient. Le HRC SS 400 ex port chinois était de 881 $/t la semaine dernière d’avril’21 et a atteint 898 $/t I le 29 mai’21 avant de grimper à 1018 $ la troisième semaine de mai’21. Cela a aidé les exportateurs indiens à augmenter leurs offres de HRC pour le Vietnam. Deuxièmement, l’économie chinoise en plein essor (le PIB devrait croître de 7,5 à 8,5 % par rapport à 2020) montre tous les signes d’une demande croissante d’acier, car les exportations de marchandises sont en hausse, les dépenses de consommation sont en hausse et les investissements sont substantiels.

La production d’acier brut de l’Inde en avril 21 était de 8,3 MT, ce qui est nettement supérieur au niveau de l’année dernière lorsque le pays était à genoux dans la crise de Covid avec un verrouillage total et donc cette croissance mensuelle doit être soutenue tout au long de l’année et n’a pas besoin d’être du type une fois par an. Il semble que des fermetures partielles dans différentes poches en mai’21 entraîneraient une phase de demande modérée en juin;21, susceptible d’être terminée d’ici la mi-juillet’21.

Cela dépend de l’intensité des 3e et 4e vagues du Covid en influençant la demande intérieure. Les efforts d’exportation dans l’acier doivent être renforcés dans les prochains mois avec les changements ci-dessus dans les politiques chinoises qui feraient sûrement augmenter les offres d’exportation. C’est le bon moment pour les exportateurs d’acier de l’Inde d’élargir le panier d’exportation, de toucher de nombreux autres espaces jusqu’ici inexplorés et d’améliorer la mise à niveau de la qualité nécessaire dans la gamme de produits pour établir une industrie sidérurgique orientée vers l’exportation.

L’auteur est un ancien DG, Institute of Steel Growth and Development

(Les vues sont personnelles)

