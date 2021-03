Tendance haussière intacte alors que l’intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin atteint 22,5 milliards de dollars

Le prix du Bitcoin (BTC) a augmenté de 22,5% en mars, mais à mesure que le prix augmentait, certains acheteurs ont commencé à utiliser un effet de levier excessif, selon les données sur les produits dérivés. Pendant ce temps, l’intérêt ouvert des contrats à terme a atteint un niveau record de 22,5 milliards de dollars, amenant les investisseurs à se demander dans quelle mesure le rallye actuel est durable.

Être optimiste, en particulier dans un marché haussier, ne peut pas être considéré comme inquiétant. Pourtant, un drapeau jaune est levé lorsque les acheteurs utilisent un effet de levier excessif, car cela pourrait conduire à d’importantes liquidations lors d’une vente.

Graphique BTC / USD sur 6 heures. Source: TradingView

Après avoir culminé à 58300 $ le 21 février, Bitcoin a subi une correction de 26% la semaine suivante. Cette décision a anéanti plus de 4,5 milliards de dollars de contrats à terme, éliminant ainsi pratiquement tout effet de levier excessif des acheteurs, ce qui a été confirmé par la baisse de la prime annualisée sur le contrat à terme à 1 mois à 17%.

Les contrats à terme sur BTC agrègent l’intérêt ouvert en termes USD. Source: Bybt.com

Le 13 mars, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur BTC a atteint un record de 22,5 milliards de dollars, soit une augmentation mensuelle de 39%.

Pour évaluer si le marché est trop optimiste, il y a quelques paramètres dérivés à examiner. L’un est la prime à terme (également appelée base), et elle mesure l’écart de prix entre les prix des contrats à terme et le marché au comptant régulier.

Les contrats à terme à 1 mois devraient généralement se négocier avec une prime annualisée de 12% à 24%, ce qui devrait être interprété comme un taux de prêt. En reportant le règlement, les vendeurs exigent un prix plus élevé, ce qui crée une différence de prix.

Prime à terme OKEx BTC 1 mois. Source: Skew

Le graphique ci-dessus montre la base des contrats à terme Bitcoin culminant à 60%, ce qui n’est généralement pas durable. Un taux de base supérieur à 35% indique un effet de levier excessif de la part des acheteurs et crée un potentiel de liquidations massives et de krachs boursiers ultérieurs.

Notez comment cet indicateur a été corrigé après que le prix du BTC a chuté du sommet de 60 000 $ le 13 mars. Un mouvement similaire a eu lieu le 21 février alors que le BTC a atteint un sommet historique de 58 300 $ et s’est effondré de 22% en moins de 48 heures. Pendant ce temps, le taux de base des contrats à terme s’est ajusté à un niveau neutre de 16%.

Un niveau de base supérieur à 24% n’est pas nécessairement une alerte pré-crash, mais il reflète des niveaux d’utilisation de levier élevés de la part des acheteurs de contrats à terme. Cet excès de confiance pose généralement un plus grand risque si le marché recule de 10% ou plus par rapport à son sommet.

Il convient également de noter que les traders augmentent parfois leur effet de levier pendant un rallye, en particulier le week-end, mais achètent plus tard l’actif sous-jacent (spot Bitcoin) pour ajuster le risque.

Le passage à 61750 $ n’a pas liquidé les vendeurs

Ceux qui parient que le prix du Bitcoin atteindra 65000 $ et plus seront heureux de savoir que l’intérêt ouvert a augmenté tout au long du rallye de 71% depuis février. Cette situation indique que les vendeurs à découvert sont probablement entièrement couverts, profitant de la prime à terme au lieu de s’attendre effectivement à une baisse.

En utilisant la stratégie décrite ci-dessus, les investisseurs professionnels effectuent essentiellement des opérations au comptant et des opérations de portage qui consistent à acheter l’actif sous-jacent et à vendre simultanément des contrats à terme.

Ces positions d’arbitrage ne présentent généralement pas de risques de liquidation. Par conséquent, la poussée actuelle de l’intérêt ouvert lors d’un fort rallye est un indicateur positif.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la author et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.