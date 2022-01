Tendances à surveiller en 2022 : les marques rechercheront un impact simple via les médias sociaux

Par Aashna Iyer

Les réseaux sociaux sont devenus aussi courants dans nos vies que le fitness ou les soins de la peau. Les équipes marketing profitant des plateformes, de nouveaux formats et contenus continuent d’affluer dans nos flux. Pour alimenter les efforts de marketing, même les plates-formes elles-mêmes ont continué à produire de nouvelles technologies pour élargir leurs offres et créer un excellent cas d’utilisation pour les utilisateurs et les marques.

Cependant, parfois, les solutions les plus simples créent le plus d’impact. Ces derniers temps, nous avons vu des fonctionnalités de plate-forme utilisées de manières nouvelles et créatives qui conduisent à une valeur durable de la marque et à un rappel continu. Et dans l’année à venir, nous prévoyons que beaucoup plus de ces simples hacks de plate-forme seront exploités par les marques pour créer une résonance.

L’une des grandes tendances culturelles que nous prévoyons sera le marketing nostalgique. Les déclencheurs comme la musique et les visuels fortement ancrés deviendront des points de ralliement pour que les consommateurs renouent avec les marques à un niveau personnel. Les formats de contenu tels que Reels et Shorts deviendront cruciaux pour promouvoir le marketing nostalgique, car le remixage du travail des créateurs de contenu ou le contenu de marque est devenu aussi simple que d’appuyer sur quelques boutons. En fait, Madhur Sugar a récemment tiré parti de l’élément nostalgie des expériences culinaires des Fêtes et a lancé une campagne #MerryWithMadhur qui a donné aux utilisateurs des recettes saisonnières à essayer, et a ajouté un élément de défi pour stimuler la participation et l’enthousiasme. Pour un public qui se souvient avec émotion des matins de week-end avec Khaana Khazaana, c’est quelque chose qui touche instantanément une corde sensible !

Un impact clé de la soif de nostalgie du public est un besoin de simplicité. Et plus il est facile de se connecter avec des marques, des produits ou des services, plus le public sera prêt à les adhérer. Un bon exemple est une récente campagne HDFC Ltd. entreprise sur Instagram. Tirant parti des capacités de la plate-forme, la marque a créé une « branche Insta » où les utilisateurs peuvent accéder aux services directement depuis leurs canaux Instagram. Cela fonctionne à plusieurs niveaux – attraper l’utilisateur là où il est le plus à l’aise et créer une expérience transparente à partir de quelque chose qui nécessiterait autrement un effort manuel physique.

Une autre tendance majeure évoquée par Hootsuite est le besoin de consolidation. Avec plus qu’assez d’applications à explorer pour les utilisateurs, il y a une certaine saturation et un certain épuisement qui s’installent. Un consommateur est plus susceptible de s’engager avec une marque ou une campagne s’il peut explorer tout ce qu’il y a à offrir en un seul endroit. Hero MotoCorp a récemment lancé une publication numérique sur Instagram appelée Hero XMag reprenant la même pensée. Le XMag est une publication mensuelle qui apporte du contenu généré par les utilisateurs, des conseils de conduite et du contenu d’influence dans un format d’histoire facile à parcourir sur Instagram. Cela signifie que le consommateur n’a pas à parcourir plusieurs canaux ou sources pour trouver du contenu qui l’intéresse, et peut ainsi profiter du contenu lui-même plus facilement.

Bien sûr, l’authenticité et le facteur de confiance de marques comme HDFC Ltd. et Hero MotoCorp alimentent fortement le plaisir du consommateur avec le produit final. Cependant, de nos jours, l’authenticité n’est pas négociable pour la marque qui aspire à devenir un leader du marché. Et en soi, la recherche de cette authenticité par le public est un facteur clé des équipes marketing qui se retirent pour repenser l’élément de simplicité de leurs campagnes. Surtout après les deux dernières années d’inquiétude et de stress, les consommateurs ne veulent pas que des efforts de marque high-tech leur soient lancés tous les quelques jours – parfois, le familier est le meilleur, et quoi de mieux que les médias sociaux pour offrir confort, impact et engagement prêt ?

L’auteur est stratège chez BC Web Wise. Les opinions exprimées sont personnelles.

Lire aussi : Comment la catégorie des divertissements pour enfants indiens entre dans le mode de vie hybride

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.