Tendances à surveiller par les marketeurs en 2022

Par Ranjan Das

Le monde du marketing évolue à la vitesse de la lumière. Et en 2021, nous avons vu à quelle vitesse l’industrie du marketing peut évoluer d’un argumentaire de vente en face à face à une bobine Instagram de 15 secondes. La pandémie a encouragé les spécialistes du marketing à adopter plus que jamais la transformation numérique alors qu’ils réagissent aux environnements commerciaux virtuels et hybrides en constante évolution.

2022 apporte différentes opportunités et pour rester au top, lisez ci-dessous les tendances marketing les plus courantes à considérer.

Contenu abrégé tels que Instagram Reels, TikTok et YouTube Shorts deviennent de plus en plus populaires. Le marketing vidéo sera le concept le plus couramment utilisé en 2022 en raison de sa capacité à attirer l’attention et à susciter plus d’engagement que les autres formes de contenu. Les bobines sont hautement préférées et utilisées comme tactique de prédilection car l’algorithme Instagram les favorise considérablement. Les vidéos doivent être utilisées dans diverses activités de marketing, notamment le marketing par courrier électronique, les sites Web et la publicité. Certaines de ces vidéos courtes sur les plateformes de médias sociaux sont produites par des influenceurs. À la suite de ce phénomène, marketing d’influence augmentera également. Et quoi de mieux que le contenu généré par les utilisateurs ? Avec l’introduction sans cesse croissante de nouvelles plateformes de médias sociaux, les influenceurs se tiennent au courant des dernières tendances afin de fournir aux marques les outils dont elles ont besoin pour réussir avec divers types de contenu engageant.

En parlant de tendances, les consommateurs passent de plus en plus de temps sur leurs appareils mobiles, ce qui est normal. En réalité, les appareils mobiles, y compris les tablettes, représentent plus de la moitié de tout le trafic annuel des sites Web en ligne. À mesure que le pouvoir d’achat des millennials et de la génération Z augmente, expériences numériques optimisées pour les mobiles deviendra de plus en plus important à considérer en tant que propriétaire d’entreprise qui commercialise auprès de ces générations rapides et étroitement liées.

Les expériences numériques incluent l’utilisation de Réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) dans le marketing. Commercialisation à 360 degrés est un autre terme pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Cette technique de marketing est utilisée par les entreprises pour accroître la sensibilisation des acheteurs et les décisions d’achat. Les consommateurs peuvent imaginer comment les choses apparaîtront et se sentiront avant de les acheter en utilisant la technologie de réalité augmentée. Comme vous pouvez vous y attendre, cette expérience « pratique » peut considérablement accroître l’intérêt des acheteurs et stimuler les ventes. La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont utilisées pour améliorer et améliorer l’expérience client à la fois en ligne et lors d’événements. En raison du coût élevé de l’équipement et des gros casques, les spécialistes du marketing ont été prudents quant à l’adoption de cette tendance. Cependant, à mesure que les lunettes de réalité virtuelle et les applications de réalité augmentée deviennent plus largement disponibles, les entreprises peuvent anticiper l’intégration de cette technologie dans leurs stratégies marketing en 2022.

Diffusion en direct est extrêmement populaire parmi les téléspectateurs. Cette tendance marketing croissante permet aux marques d’afficher honnêtement leur personnalité et leurs idéaux. Non seulement la diffusion en direct aidera les utilisateurs à se connecter avec les marques et à se sentir plus en confiance pour effectuer un achat, mais elle affectera également les ventes en ligne. Lors des diffusions en direct, de plus en plus de chaînes introduisent des outils d’achat intégrés qui permettent aux entreprises ou aux influenceurs de proposer des produits et d’offrir un lien cliquable direct. L’expression « commerce social » est souvent utilisée pour décrire ce type d’expérience de magasinage social, et elle continuera à gagner en popularité en 2022. Les fonctionnalités les plus connues pour ce type de marketing incluent Facebook Live, Instagram Live, Twitter Live et YouTube en direct. Ces fonctionnalités deviendront de plus en plus répandues et avancées à l’avenir.

Le contenu audiovisuel est nettement plus attrayant chaque jour. Y compris l’audio dans la stratégie marketing contribuera à élargir les approches de marketing de contenu existantes et à améliorer le référencement du site Web. L’intégration de podcasts ou de films à la page peut contribuer à améliorer le trafic à mesure que le matériel audio se répand dans le monde Internet. Cette stratégie de marketing est peu coûteuse et très gratifiante.

Les consommateurs choisissent des marques qui tiennent leurs promesses et s’alignent sur leurs principes. Être une marque authentique implique une attente de fidélité des consommateurs et de respect à long terme de la part des utilisateurs. Permettre à tous les individus et groupes de se reconnaître dans les activités de marketing et d’avoir confiance en leur capacité à se connecter avec l’entreprise. La stratégie marketing la meilleure et la plus pérenne pour rendre la marque inclusive pour divers groupes à travers le monde est de s’adapter à différents contextes culturels et de respecter les personnes et les divers groupes ethniques. Inclusivité est le mantra marketing de tous les jours.

Se tenir au courant des dernières tendances marketing et exécuter des stratégies complexes peut être difficile, mais cela peut aussi être passionnant et stimulant. Se connecter mentalement avec les clients et leur présenter un contenu magnifique et exagéré est l’un des meilleurs moyens d’étendre rapidement la portée et de renforcer la visibilité d’une marque. Le marketing est un art.

L’auteur est directeur général d’Apppl Combine. Les opinions exprimées sont personnelles.

