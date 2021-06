Tendances Bitcoin News et Market Sentiment, Weekly Edition, 6th November 2020: Bitcoin est sur le point de battre 16 000 $ alors que les sommets de 2020 conduisent à un buzz crypto

Alors que Trump et Biden se tiennent sur le fil du rasoir lors des élections présidentielles américaines de 2020, Bitcoin atteint de nouveaux sommets pour l’année, déclenchant un rallye crypto Les fondamentaux de Bitcoin continuent de se renforcer tandis que la congestion s’atténue

Le monde a peut-être les yeux rivés sur les téléviseurs et Twitter pour les dernières mises à jour sur les élections présidentielles américaines, les candidats Donald Trump et Joe Biden s’apprêtant à mettre fin à cette campagne comme la plus proche de mémoire récente. Actuellement, Biden est à 6 voix électorales pour revendiquer la victoire, le Nevada fournissant ce nombre précis de voix où le candidat démocrate est en tête, Associated Press projetant actuellement une victoire pour lui là-bas.

Trump n’a pas baissé les bras bien sûr, et son équipe de campagne lance déjà des poursuites judiciaires pour contester les résultats du vote et le décompte des bulletins dans plusieurs États, mais quelle que soit la fin, ce sera la victoire avec les marges les plus serrées, avec le vote populaire également. intensément proche comme un pays divisé par les problèmes sociaux et les batailles du coronavirus pour son avenir politique.

Pendant ce temps, un rallye de Bitcoin qui a déclenché ce week-end semble se poursuivre fortement, alors qu’un rallye boursier mardi a semblé prendre courage dans la division égale du pouvoir politique aux États-Unis, poussant Bitcoin à la vitesse supérieure. Depuis lors, il n’a franchi que la résistance des 14 000 USD, établissant de nouveaux sommets pour l’année et menaçant vendredi de franchir de nouveaux niveaux de 16 000 USD vus pour la dernière fois en 2017.

Le reste du marché de la cryptographie s’inspire de Bitcoin, Ethereum se négociant actuellement fortement au-dessus de 440 USD pour absorber des commandes à partir de 420 USD, et devrait également dépasser son propre sommet de 2020, de nombreux altcoins bénéficiant désormais des mêmes avantages. Avec la clôture de vendredi en Europe, le prix est désormais de 15 500 USD pour Bitcoin (CoinDesk) avec même Ripple gardant 25 cents.

Mais sommes-nous encore dans un état de FOMO ? Le buzz est certainement là, mais apparemment, les investisseurs de détail ne se précipitent pas encore dans la file d’attente pour acheter du Bitcoin, du moins pas selon Google, qui dit que la requête de recherche globale pour “prix du bitcoin” n’est qu’à une valeur de 10 sur 100 possibles. Loin de la valeur de 93 enregistrée en décembre 2017 lorsque Bitcoin a atteint ces niveaux pour la dernière fois. En mai de cette année, lorsque Bitcoin a réduit de moitié les récompenses Bitcoin aux mineurs de 50%, la valeur était presque le double d’aujourd’hui à 19, ce qui suggère que les individus pourraient encore ne pas être occupés par la hausse du prix du Bitcoin.

Il n’y a pas eu autant de Bitcoin FOMO depuis novembre 2017, peut-il continuer vers de nouveaux sommets ? https://t.co/0kN5zeteLr – Cointelegraph (@Cointelegraph) 6 novembre 2020

Cela semble en contradiction avec l’analyse d’autres personnes qui disent que FOMO arrive, cependant, avec des gens comme Cointelegraph disant que nous n’avons pas vu ces niveaux depuis la course haussière de 2017. Ils pointent vers des indicateurs comme l’indice de peur et de cupidité. qui, selon les données, se situe maintenant dans la zone d’avidité extrême de 90, vue pour la dernière fois en juin 2019, lorsque l’actif numérique le plus célèbre au monde a traversé tous les arrêts pour tomber à 14 000 USD.

La chose la plus difficile à faire dans un marché haussier est de s’asseoir. Mon pote Paul Jones appelle cela la « douleur du gain ». Il s’agit d’un marché haussier de $ BTC. Votre travail consiste à vous asseoir sur vos mains et à verrouiller votre téléphone. L’instinct de sonner la caisse enregistreuse est élevé. Non. Juste HODL en ce moment. Conseils gratuits – Mike Novogratz (@novogratz) 5 novembre 2020

Bien sûr, tout le monde ne dit pas acheter Bitcoin maintenant, avec des influenceurs crypto comme Mike Novogratz disant que nous ne devrions pas suivre nos émotions. Il a prévenu :

« La chose la plus difficile à faire dans un marché haussier est de s’asseoir. Mon pote Paul Jones appelle ça la « douleur du gain ». Il s’agit d’un marché haussier de $ BTC. Votre travail consiste à vous asseoir sur vos mains et à verrouiller votre téléphone.

Mais les gens peuvent-ils vraiment supporter la douleur du gain ? Seul le temps peut le dire, bien sûr, mais en attendant, les fondamentaux de Bitcoin semblent solides, le réseau Bitcoin étant toujours traité à des taux de hachage élevés, tout en réduisant la congestion du réseau qui a poussé Bitcoin la semaine dernière aux frais les plus élevés qu’il ait vus depuis des années.

Bien que la difficulté d’exploitation minière n’ait connu que sa deuxième baisse la plus importante de l’histoire il y a trois jours, il s’agissait d’une baisse par rapport à la difficulté historique de la semaine dernière et depuis lors, nous assistons à une augmentation considérable du hashrate SHA256, atteignant 114 EH/s. .

Après la baisse de la difficulté de mardi, le hashrate de BTC a considérablement augmenté, atteignant 114 EH/s peu de temps après.

Soyez prudent, échangez en toute sécurité et accrochez-vous à ces sats !

