Tendances climatiques : un appel mondial à une action accélérée

Par Anirban Ghosh

Le nouveau rapport du GIEC est sorti. Il est rédigé après consultation des gouvernements et, pour la première fois, inclut le point de vue de chercheurs en paléoclimat, des personnes qui ont étudié les tendances climatiques pour comprendre comment elles évolueront à l’avenir. Le rapport commence par aborder la question centrale de la contribution humaine au changement climatique : « Il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, les océans et les terres. Près de six ans après l’Accord de Paris, l’objectif de maintenir la hausse de la température mondiale sous 1,5°C apparaît comme une course difficile à gagner.

Le rapport montre que la dernière décennie a été plus chaude que n’importe quelle période des 125 000 années précédentes ! Sur la base des trajectoires d’émissions et des engagements d’aujourd’hui, il indique que le globe sera plus chaud de 1,5°C d’ici 2040. C’est un coup dur, car nous étions tous raisonnablement confiants que le fait d’atteindre le zéro net d’ici 2050 limitera le réchauffement à 1,5 diplômes d’ici la fin du siècle.

L’impact du changement climatique accéléré est tout autour de nous. Parallèlement à la pandémie, 2020 nous a donné des creux presque record dans la banquise arctique, des preuves d’une importante libération de méthane du pergélisol arctique, des incendies de forêt en Amazonie, des vagues de chaleur sans précédent aux États-Unis et l’effondrement de la dernière plate-forme de glace entièrement intacte au Canada. Arctique.

Cette année a repoussé les limites encore plus loin. L’ouest du Canada a été pris sous un «dôme de chaleur», avec des températures record atteignant 121 °F. Sans parler de l’incendie de forêt dans l’Ouest américain, où des milliers de pompiers ont combattu de grands incendies. Mi-juillet, l’Allemagne et la Belgique ont été frappées par des inondations qui ont ravagé villes et villages. Un déluge historique a frappé la Chine et fait plusieurs morts. En Inde, Tauktae a poursuivi le nouveau phénomène de cyclones violents sur la côte ouest. On dirait presque que la moitié de la planète est en feu, tandis que l’autre moitié est inondée.

Selon la NASA, l’Inde court le risque d’une élévation du niveau de la mer avec le potentiel de submerger 12 villes côtières, dont Mumbai, Chennai, Kochi et Visakhapatnam, sous trois pieds d’eau d’ici la fin du siècle. L’élévation du niveau de la mer au milieu de ce siècle a été en grande partie bloquée, ce qui signifie que quoi qu’il en soit, les personnes vivant dans les zones côtières devront s’adapter à des niveaux d’eau plus élevés. En outre, l’Inde subira les effets néfastes d’un réchauffement accru de l’océan Indien et d’une forte réduction des glaciers himalayens sur ses systèmes météorologiques.

Mais, disent les scientifiques, la nature récompense le bon comportement. Selon le rapport, le chauffage s’arrêtera peu de temps après la fin des émissions et les températures se stabiliseront dans quelques décennies. Cela nous donne une chance d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris, mais cela devient chaque jour plus difficile. Nous devons agir maintenant et donner à la nature une chance de se guérir.

Il y a de l’espoir pour une transition vers une économie propre car de nombreuses solutions économiquement réalisables sont disponibles et le tunnel n’est plus dans l’obscurité totale. Les entreprises et les consommateurs doivent adopter le plus rapidement possible des solutions viables à faible émission de carbone dans les domaines de l’éclairage, du chauffage, du refroidissement, des transports, des énergies renouvelables, des solutions industrielles, etc. Nous devons également faire en sorte que l’hydrogène propre, les procédés verts de fabrication de l’acier, du ciment et de l’aluminium et les pratiques d’efficacité des ressources soient économiquement viables aussi vite que possible. Si nous agissons sur ces choses maintenant, nous aurons la bande passante pour travailler sur d’autres solutions comme les films solaires flexibles et la capture et l’utilisation du carbone à temps pour faire une réelle différence. Certains milliardaires du monde entier ont commencé à investir dans les technologies vertes, les « fonds ESG » ont la faveur des investisseurs et les tendances doivent devenir un déluge.

Adopter une voie de développement à faible émission de carbone peut rapporter de riches dividendes à l’Inde. Une réduction rapide du coût de production de l’énergie solaire ainsi que des batteries de stockage peut aider l’Inde à résoudre les problèmes de sécurité énergétique et de réduction des émissions. La révolution des deux-roues électriques a été déclenchée et l’Inde a le potentiel pour devenir le plus grand et le plus sophistiqué des deux-roues propres au monde. Des opportunités similaires se trouvent dans le trois-roues électrique et d’autres espaces de la nouvelle économie.

Le vrai succès consistera à montrer l’exemple que toutes les nations du monde peuvent prendre des mesures pour le climat. Il peut déclencher un cercle vertueux d’action climatique, mais pour être efficace, nous devons accélérer sa mise en œuvre dès maintenant.

L’auteur est responsable du développement durable au groupe Mahindra

