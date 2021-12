Tendances de la banque d’investissement : l’année 2022 pourrait créer de nouvelles opportunités commerciales avec des attentes de croissance plus élevées

L’année 2021 s’est avérée être une année riche pour les banquiers d’investissement avec des opportunités sans précédent émergeant dans divers secteurs verticaux dans le domaine de la finance et des investissements.

Par Jyoti Prakash Gadia

Malgré l’ombre cachée de la variante omicron et la possibilité d’une troisième vague, l’année 2022 devrait, espérons-le, être plus mouvementée et créer de nouvelles opportunités commerciales pour les banquiers d’investissement à la suite d’un redressement et d’une reprise constants des secteurs touchés et d’une trajectoire de croissance plus élevée attendue .

De nouvelles opportunités se sont présentées en raison de la nouvelle normalité créée par la pandémie de covid-19, de l’esprit de résilience créé dans l’écosystème par les différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, la RBI et les entreprises de certains secteurs. Le besoin de numérisation et de commerce en ligne a créé un nouvel ensemble d’activités et d’utilisation de la technologie dans divers secteurs de l’économie. La santé, la pharmacie et l’éducation ont émergé comme le besoin de l’heure créant une demande dans ces secteurs. Le gouvernement a également mis en place des politiques et des réformes habilitantes pour la croissance dans divers secteurs

Dans le contexte de la banque d’investissement, toutes les verticales de l’écosystème comme les IPos, les fusions et les fusions, le capital-investissement a pris de l’ampleur et a connu une croissance sans précédent.

IPO

Les startups indiennes ont levé près de 39 milliards de dollars au cours de l’année 2020-2021, soit plus de deux fois la taille par rapport à l’année précédente. Cela s’est produit dans divers secteurs tels que les agrégateurs informatiques, les services financiers, la vente au détail, l’éducation et la pharmacie. L’Inde a l’avantage concurrentiel d’avoir obtenu un grand succès dans le domaine des logiciels et leur utilisation ultérieure dans la numérisation et dans tous les autres secteurs connexes est une opportunité logique pour les entrepreneurs.

Le potentiel latent est disponible dans des secteurs tels que les technologies financières, la fabrication de systèmes PLI et la vente au détail, en plus de la méga introduction en bourse de la société d’assurance-vie susceptible d’avoir lieu en 2022.

Fusions et fusions

Ce mécanisme est également apparu comme une avenue majeure d’activité d’investissement. Plus de 190 cas de fusions et fusions de tailles diverses ont été signalés en 2021 contre environ 80 cas l’année précédente. De grandes entreprises comme Tata, Reliance, Adani ont manifesté leur intérêt pour le domaine du commerce de détail, de la pharmacie et des énergies renouvelables avec l’acquisition d’un certain nombre d’entités. Des entreprises comme celle de Byju ont établi de nouvelles normes dans le domaine de l’éducation favorisant l’émergence de nouvelles opportunités dans ce secteur.

Économies d’échelle, rentabilité et meilleure rentabilité Les capacités sont les principaux moteurs des activités de fusion et d’acquisition. Avec la poursuite de l’ouverture de l’économie, les réformes et l’avantage de nouveaux programmes, les acteurs établis ne manqueront pas d’être rapides et de créer de l’espace pour les fusions et acquisitions au cours de l’année à venir également.

Capital-investissement

Avec la résilience et la capacité de relance de l’économie indienne après la deuxième vague de covid 19, les acteurs du capital-investissement ont manifesté leur confiance dans l’histoire de la croissance économique de notre pays. Le grand nombre de fonds de capital-investissement – ​​fonds de capital-risque ont manifesté un intérêt particulier dans le domaine des énergies renouvelables/infrastructures dans son ensemble, ainsi que dans des domaines émergents tels que les services informatiques et la pharmacie, avec le déploiement de plus de 50 milliards de dollars US. L’immobilier est un secteur à travers les Reits dans lequel les acteurs étrangers envisagent de faire une entrée remarquée. Tout cela est de bon augure pour la verticale du capital-investissement avec des initiatives/mesures attrayantes du gouvernement dans le domaine des IDE

NMP

Le gouvernement a également ouvert le bal en annonçant le plan national de monétisation Rs 6 lac crore dans divers secteurs d’infrastructure. Cela attirera également des investissements à grande échelle et implique des mécanismes tels que la cession/le transfert direct sur le bail et les INVIT. Travailler sur un mécanisme de fonds commun de placement Invites s’est avéré fructueux dans le secteur routier/secteur de l’électricité, et implique également la participation d’investisseurs plus petits.

En fin de compte, des histoires de réussite peuvent être créées avec des investisseurs à petite et moyenne échelle de masse à attirer pour toutes les avenues productives d’investissement et les banquiers d’investissement ont un rôle important dans la création d’un écosystème aussi robuste et prospère

Note de prudence

Tout changement défavorable dans les événements en raison de la troisième vague de covid 19 peut atténuer les sentiments et avoir un impact sur l’exubérance du scénario d’investissement. Il faut être prudent et travailler de manière planifiée pour créer des mécanismes durables en tant que catalyseurs de la croissance. Inutile d’ajouter que des valorisations réalistes constituent le facteur de soulignement fondamental et que les prix doivent être rationnels afin d’éviter toute volatilité et incertitude.

(Jyoti Prakash Gadia, directeur général, Resurgent India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

