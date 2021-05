Tendances de la mode masculine de l’automne 21 : le tailleur – WWD

Hommes portant des costumes. Innovant, non ? Et pourtant, un retour à l’élégance vestimentaire et à l’habillement classique était le message principal de la saison d’automne et un changement bienvenu après une longue année de domination des vêtements de détente décontractés. Beaucoup seront reconnaissants d’entendre, cependant, que le confort et le confort n’ont pas été totalement oubliés, car les concepteurs ont fait des alternances pour l’époque, y compris des silhouettes plus carrées et des pantalons plus amples.

Avec la facilité à l’esprit, Alessandro Sartori a développé une collection d’automne pour Ermenegildo Zegna qui allie d’incroyables techniques de tenue de soirée au confort. Des costumes déstructurés monochromes, des manteaux amples et des ensembles de loisirs mis à jour, tous en jersey de cachemire innovant, étaient le parfait compromis pour entrer à nouveau dans le monde.

En ce qui concerne les influences vintage, les exemples traditionnels comprenaient un costume blanc des années 70 avec un revers généreux sur un blazer Ami avec un pantalon assorti évasé Umit Benan qui se lit comme un hommage subtil à «Saturday Night Fever». Le trench-coat en cuir noir avec les attaches dorées du logo Fendi et les épaules puissantes était à la mode des années 80. À l’autre extrémité du spectre vintage se trouvait Céline et son spectacle médiéval inspiré de la Renaissance française, avec de longues capes noires et des chemises à col montant et à volants blancs. Les costumes rétrécis à fines rayures et les bijoux gothiques ont maintenu la tendance médiévale ancrée dans le présent.

Il est clair que Hedi Slimane voulait que ses hommes Céline soient remarqués, mais il n’était pas seul dans ce mouvement de libération post-pandémique. Virgil Abloh pour Louis Vuitton a pris des silhouettes familières comme des costumes et des manteaux et les a surdimensionnés à l’extrême. Une couche de finition traditionnelle est devenue un tour de tête allongé au sol. «Je voulais faire des vêtements qui étaient normaux, mais en quelque sorte les amplifier, afin qu’ils deviennent artisanaux, ou défilés ou éditoriaux», a déclaré Abloh à propos de sa collection d’automne.

L’élégance historiquement classique dans les vêtements pour hommes a été en partie nourrie par l’habillement militaire et ses règles de couture extrêmement rigoureuses. Kim Jones, toujours fan d’uniformes, a présenté une collection d’automne pour Dior pleine de manteaux d’amiral glamour, de références utilitaires plus habillées et de costumes militaires de cérémonie. “C’est se déguiser à cause de la réaction contre l’époque que nous vivons”, a déclaré Jones, résumant la nouvelle réalité.