Tendances de la mortalité et de la morbidité dans les pays les plus vaccinés : 21 faits avérés

par Gérard Delépine, Recherche Globale :

Depuis plus de 18 mois, nos gouvernements et les médias nous disent :

« le retour à la vie normale sera possible grâce au vaccin »,

» tu retrouveras ta liberté quand tu seras vacciné

« Les non vaccinés sont responsables de la poursuite de l’épidémie ».

Mais aucune étude réelle n’a fourni la moindre preuve à l’appui de cette propagande marketing pro-vaccin par injection.

Et l’analyse des données officielles de l’OMS (disponibles sur le tableau de bord covid de l’OMS) est très inquiétante.

Aucun des champions de la vaccination n’a réussi à éliminer le virus, ni à éviter une forte résurgence de l’épidémie, et très peu ont totalement libéré leur population vaccinée des mesures prétendument libératrices de la santé imposées sans preuve scientifique de leur efficacité.

La Grande-Bretagne est championne de l’injection Astra Zeneca

Mais son niveau élevé de « vaccination » ne l’a pas protégé d’une forte reprise de l’épidémie qui perdure depuis quatre mois, avec une moyenne de 40.000 cas quotidiens.

Le 10, 21 août, témoignant devant des députés britanniques, Professeur Sir Andrew Pollard Le chef de l’Oxford Vaccine Group a déclaré que « le fait que les vaccins n’aient pas arrêté la propagation de Covid signifiait que atteindre le seuil d’immunité globale dans la population était « mythique‘ », ajoutant « avec la variante Delta actuelle, ce n’est pas possible ».

Israël est le champion de l’injection Pfizer

Au printemps 2021, avant l’émergence de la variante Delta, Israël avait été le premier pays au monde à croire qu’il avait atteint l’immunité collective avec l’injection de Pfizer.

Mais son taux d’injection très élevé ne lui a pas permis d’éviter une nouvelle vague avec l’établissement d’un nouveau record absolu de contaminations quotidiennes (11000/J ou l’équivalent pour la France de 70000 cas/J).

Et la mortalité quotidienne a suivi malgré les troisièmes injections. Cette résurgence de la maladie a fait reconnaître au ministre de la Santé que le taux d’efficacité de l’injection n’a pas dépassé 39% et qu’elle n’a duré que quelques mois.

S’adressant à Channel 13 TV News le 5 août 2021, Dr Kobi Haviv, directeur médical de l’hôpital Herzog à Jérusalem, a déclaré que « 85 à 90 % des hospitalisations concernent des personnes entièrement vaccinées » et « 95 % des patients sévères sont vaccinés ». détruire la propagande vaccinale affirmant que le vaccin protégerait contre les formes sévères.

Les Pays-Bas ont plus de 75 % de leur population vaccinée,

Mais ce grand succès des ventes de pseudo-vaccins est actuellement marqué par un record absolu de contaminations quotidiennes (12 000 cas par jour), ce qui nous fait envisager de nouvelles mesures restrictives.

Là encore, la vaccination s’est avérée incapable de protéger la population.

Le 13 novembre, le Dr Kuipers, spécialiste en soins intensifs, a déclaré[1]

« La suggestion a été faite de l’immunité collective. Oublie!« . « Nous travaillons maintenant avec plusieurs scénarios. La première est la suivante : il y aura toujours un grand nombre de patients corona. Avec un nombre important de patients, il faut vraiment organiser les soins différemment sur le long terme. Augmenter la capacité hospitalière pour accueillir tous les patients atteints de Covid-19 et de soins réguliers. »

Singapour est le champion asiatique de la vaccination pseudo-Covid avec environ 90 % de la population injectée

Mais ce succès en nombre d’injections ne l’a pas empêché de subir un véritable tsunami de contaminations avec un nombre 4 fois supérieur au pic de pré-injection.

Le jeudi 19 août 2021, lors d’une multi-conférence du groupe de travail du ministère, le ministre des Finances Lawrence Wong a averti :

« Singapour n’obtiendra pas l’immunité collective pendant la pandémie malgré son taux élevé de vaccination contre le COVID-19[2]. « « Le chemin pour devenir une nation résiliente au COVID sera une tâche longue et difficile. Même avec des taux de vaccination très élevés, nous n’obtiendrons pas l’immunité collective. «

Le 8 septembre 21, Tikki E. Pangestu, expert en maladies infectieuses et professeur invité à la NUS Yong Loo Lin School of Medicine à Singapour a déclaré :

« Atteindre 95% d’immunité collective contre Delta est un mythe. La variante Delta étant désormais dominante dans la plupart des pays, la cible devrait plutôt être l’immunité contre la maladie ou la prévention des maladies graves et de la mort par le virus. »

La Corée du Sud dépasse les 80% de taux de vaccination

En juin, les médias coréens se sont réjouis que l’immunité collective soit à portée de main.

Ils ont même affirmé qu' »il serait atteint d’ici novembre[5]”. Le porte-parole du ministère de la Santé, Son Young-rae, a averti que :

« Même après l’obtention de l’immunité collective en novembre, des masques faciaux et d’autres mesures de sécurité seront toujours nécessaires.

Mais depuis octobre, leur mirage s’estompe, l’épidémie explose et la mortalité aussi :

En octobre, le nombre quotidien d’infections est passé à 2,5 fois celui du pic épidémique avant vaccination (2600 vs 1000) et la mortalité a suivi.

Cela montre que les vaccins ne résolvent pas le problème du Covid ni le problème des restrictions sanitaires.

L’Allemagne a injecté 70 % de sa population

Mais ce succès des ventes de pseudo vaccins n’a pas évité une forte reprise de l’épidémie en juillet avec une croissance exponentielle depuis septembre avec un nombre de contaminations quotidiennes (36000) dépassant largement les records d’avant « vaccination ».

Les habitants du quartier gouvernemental de Berlin font des adieux lents et silencieux, sans déclaration, sans communiqué, à une illusion, à l’objectif que les politiques poursuivent depuis le début de l’année : l’immunité collective.

« Malheureusement, je peux difficilement imaginer à ce stade que nous atteindrons l’immunité collective», a déclaré K. Lauterbach[6] un expert en santé des sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD).

L’euphorie vaccinale a apparemment laissé place à la lassitude vaccinale, et une partie de la population ne veut toujours pas se faire vacciner, sachant que la protection vaccinale est bien plus faible et plus courte qu’annoncée et les accidents post-vaccination plus nombreux. Le pays apprend peu à peu à vivre avec la pandémie, mais il peine, en partie parce que toutes les conséquences ne sont pas connues et restent imprévisibles.

La population danoise est vaccinée à plus de 75 %,

Mais ce taux de « vaccination » élevé n’a pas pu empêcher une résurgence soudaine de l’épidémie et la menace d’un nouveau confinement.

