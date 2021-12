Tendances de la mousson : l’UP, le Bihar et le Bengale occidental ont reçu moins de précipitations au cours des 30 dernières années, selon un rapport de l’IMD

Un rapport du Département météorologique indien (IMD) a analysé les tendances de la mousson du sud-ouest entre 1989 et 2018. (Image représentative)

Dans une tendance inquiétante, plus de cinq grands États indiens, dont l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Bengale occidental, le Meghalaya et le Nagaland, ont connu une baisse des tendances de la mousson du sud-ouest au cours des 30 dernières années. Un rapport du Département météorologique indien (IMD) qui a analysé les tendances de la mousson du sud-ouest entre 1989 et 2018 a révélé que ces cinq États ainsi que l’Arunachal Pradesh et l’Himachal Pradesh ont reçu des pluies moins abondantes pendant la mousson du sud-ouest, a rapporté l’Indian Express.

Les conclusions du rapport ont été révélées au cours de la session d’hiver en cours du Parlement où le ministre d’État (Chargé indépendant) pour la Science Jitendra Singh a fait référence aux conclusions du rapport IMD pour répondre à une question sans vedette posée par ses collègues parlementaires Parthibans R et Vijayakumar.

Dans une autre conclusion importante, le rapport a mis en évidence une tendance à la hausse des précipitations de mousson du sud-ouest dans quelques régions occidentales du pays, le nord du Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et quelques régions d’Odisha. Les régions occidentales qui ont signalé une tendance à la hausse de la mousson du sud-ouest comprennent Saurashtra, Kutch et le sud-est du Rajasthan.

Il est pertinent de noter que la majeure partie de l’Inde dépend de la mousson du Sud-Ouest pour ses besoins en eau, notamment un cycle de culture sain, la recharge des eaux souterraines, l’eau potable, entre autres. La mousson du sud-ouest est la principale saison de mousson du pays qui commence au plus fort de l’été en mai-juin et dure jusqu’à la fin octobre. D’autre part, la mousson du Nord-Est répond aux besoins en eau de quelques régions de la péninsule sud dont le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh entre autres. Les militants du climat ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’évolution de la mousson du Sud-Ouest, craignant une sécheresse dans de vastes régions du pays et des inondations dans plusieurs autres en raison de l’approvisionnement irrégulier des précipitations.

