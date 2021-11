Tendances de l’AFM ; Engagement sur le contenu climatique – Report Door

Initiés internationaux de l’après-midi, Max Goldbart ici. Cela a été une autre semaine chargée, mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert avec toutes les dernières nouvelles et analyses. Pour recevoir ceci dans votre boîte de réception tous les vendredis, inscrivez-vous ici.

Tendances du marché du cinéma américain





Paquets solides: Il est difficile de se souvenir d’un AFM qui avait autant de packages solides que celui-ci. L’émergence des blocages de Covid et l’absence de marché à Toronto cette année ont contribué à dynamiser l’offre. Depuis la dernière fois que nous avons été dans votre boîte de réception, nous avons également annoncé de nouveaux projets à la mode de Martin McDonagh, Daisy Ridley (photo) et Mathieu Kassovitz, ainsi que Guy Ritchie et Jake Gyllenhaal. Hier, nous avons annoncé un nouveau road trip au Royaume-Uni de la réalisatrice d’art et essai Carol Morley avec Jane Campion en tant que productrice exécutive. L’AFM est traditionnellement connue pour ses muscles, et bien que cela soit disponible sur ce marché (des projets comme Ballerina, The Interpreter et Role Play sont en demande), ce qui se démarque est le nombre de drames de prestige. Les acheteurs à qui nous avons parlé ont été particulièrement attentifs aux scripts de films comme Firebrand et Lee.

Qui dirige le monde?: Alors que le marché touche à sa fin, cela nous amène à une autre tendance intéressante – et positive –, qui va également à l’encontre de la norme AFM : le nombre de forfaits forts à front féminin. Entre Lee, Firebrand, MindFall, Ballerina, Role Play, Beth And Don, Everything Everywhere All At Once et Mamma Mafia, il y a rarement eu autant de projets dirigés par des femmes à la tête des listes des principaux vendeurs. Maintenant, nous attendons que les offres tombent.

Engagement de contenu climatique





Cop-in: David Attenborough est peut-être apparu sur les écrans de télévision depuis près de sept décennies, mais jusqu’à présent, la question de savoir ce que la télévision peut faire pour aider à lutter contre le réchauffement climatique était en marge. Tout a changé lors de la COP 26 de cette semaine à Glasgow, alors que 12 réseaux britanniques ont signé un engagement sur le contenu climatique, qui comprend un déracinement des processus de commande pour prendre en compte les thèmes climatiques et un doublement des émissions qui aident le public à comprendre comment le monde peut atteindre le net zéro.

‘Responsabilité collective’: Les signataires de l’engagement comprennent les dirigeants de la BBC, ITV et Channel 4 ainsi que Discovery et Sky au Royaume-Uni. S’exprimant à Cop, le PDG de C4, Alex Mahon, a déclaré que les diffuseurs ont une « responsabilité collective » et peuvent utiliser leurs différentes forces de programmation pour atteindre plus de publics. Ces points forts correspondent à des quiz et des divertissements pour ITV, le sport pour Sky et, selon l’ancien scientifique Mahon, Celebrity Trash Monsters pour C4. La télévision britannique est vraiment le foyer de la pluralité.

Le Moyen-Orient sous les projecteurs





Frappez pendant que les fers sont chauds: Andreas a eu l’exclusivité de la production de Cello cette semaine, une horreur de Jeremy Irons et Tobin Bell qui est le premier d’une nouvelle vague de projets en anglais cherchant à tourner en Arabie saoudite, qui a intensifié ses ambitions cinématographiques et télévisuelles . Seule une poignée de films de langue anglaise importants ont été tournés dans le pays au cours des dernières décennies. Les frères Russo

Cherry était le plus important en 2019, mais le nombre de productions augmente à mesure que les investissements entrent et sortent de plus en plus de l’État controversé, qui reste un paratonnerre pour le débat en raison du meurtre de Jamal Khashoggi et des violations des droits humains. Oh et quelque chose à propos d’une équipe de football britannique.

Intérêt grandissant: Parmi les productions à tourner récemment dans le pays figurent un documentaire de Discovery Channel sur la région d’AlUla, narré par Irons, et une publicité pour la campagne de la marque AlUla réalisée par Bruno Aveillan. National Geographic doit filmer deux programmes sur la région et la région a vu plusieurs programmes de voyage. Ce mois-ci, la production doit démarrer sur le thriller d’action Gerard Butler Kandahar de Thunder Road, qui sera l’un des, sinon les plus grands, films de langue anglaise à tourner dans le pays. Ça se passe. Au Festival de Cannes cette année, les responsables saoudiens ont vanté la magnifique vallée d’AlUla, de nouvelles installations de production et la réduction de la taxe sur le cinéma et la télévision de 35%. Le pays doit accueillir son premier grand festival du film le mois prochain, le Red Sea International Film Festival. Certainement un à surveiller.

Midas homme sur glace





Aider!: Un autre chaud d’Andreas cette semaine, qui a eu le scoop sur l’un des films les plus discutés du moment, Midas Man, en pause de production, avec le réalisateur Jonas Åkerlund qui ne devrait pas continuer. Åkerlund « fait une pause », selon la production, des sources indiquant qu’il est peu probable qu’il revienne. Plus susceptible de venir sur celui-ci car le biopic de Brian Epstein cherche un nouveau réalisateur.

Équipe de comédie BBC New Look





Plat de Pétrie : Le directeur de la comédie de la BBC, Jon Petrie (photo), la personne la plus puissante de la commande de comédie au Royaume-Uni, a dévoilé cette semaine sa nouvelle équipe, choisissant les producteurs de certaines des plus grandes émissions du pays lors de sa première intervention majeure depuis qu’il a succédé à Shane Allen en septembre. Arrive Emma Lawson de Trying, Navi Lamba d’E4 et le producteur de Stath Lets Flats Seb Barwell (temporairement), alors que l’équipe de sept personnes se renforce. La décision de Petrie rassemble une équipe qui a été décimée l’année dernière par une série de départs, car son prédécesseur Allen, la chef de la comédie Kate Daughton et les rédacteurs en chef Sarah Asante et Alex Moody sont tous partis à quelques semaines d’intervalle.

Russe hors de l’espace





Le défi: Ne manquez pas la rencontre exclusive de Diana Lodderhose avec le réalisateur russe Klim Shipenko et l’acteur Yuliya Peresild, qui est devenu le mois dernier la première équipe de tournage à tourner des scènes dans l’espace extra-atmosphérique pour le prochain film The Challenge. Vaut bien votre temps.

Essentiel





🌶️ Chaud un de la semaine: Noah Media Group et Sky Studios ont dévoilé leur premier projet – un documentaire sur la Formule 1 sur la « Trahison » de Gilles Villeneuve et Dider Pironi pour Sky UK, Italie et Allemagne.

🌶️ Un autre: Interstellar renommé de Keshet Productions est en train de forger un pilote de danse pour ITV.

​​ En mouvement: L’ancien PDG de RTL Group, Bert Habets, a réapparu au sein de la société de médias mondiale Antenna Group.

?? En mouvement: La rédactrice en chef de BBC Newsnight, Esme Wren, se dirige de la même manière que son prédécesseur Ian Katz, passant à Channel 4 pour devenir responsable de l’information.

?? Configuration de la boutique: Le vétéran de l’industrie indépendante britannique Jago Lee et l’ancien banquier de Goldman Sachs John Fothergill ont lancé Telltale indie factuel transatlantique « d’abord audio ».

?? Box-office: Dune a franchi la barre des 300 millions de dollars mondiaux plus tôt cette semaine.

?? Bande-annonce: Nous avons laissé tomber la bande-annonce de Bahman Ghobadi en exclusivité pour Four Walls.

Premier coup d’oeil





La légende de la radiodiffusion britannique Sir Trevor McDonald a l’air plutôt terrifiante en tant que nouvel hôte du renouveau GamesMaster de l’E4.

Et enfin…





Découvrez la dernière série de reportages spéciaux de Hollie McKay sur l’Afghanistan alors qu’elle plonge dans l’avenir de l’éducation des femmes dans ce pays en proie à des conflits.

